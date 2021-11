Swissmilk verteilt Milch an Schulen – Tierschützer rufen zum Boykott auf

Swissmilk verteilt Milch an Schulen – Tierschützer laufen Sturm

Am Donnerstag sollen die Kinder in Schweizer Schulen Kuhmilch trinken – zumindest wenn es nach Swissmilk, der Vereinigung der Schweizer Milchproduzenten, geht. Denn Swissmilk hat den 04. November zum «Tag der Pausenmilch» erkoren – und Kuhmilch soll als «gesunde Zwischenverpflegung» beworben werden. Gar keine Freude daran haben Tierschutzorganisationen – sie rufen nun zum Boykott des «Tags der Pausenmilch» auf.

Streit um Milch an den Schulen ist entbrannt Bild: shutterstock

Swissmilk plant nach eigenen Angaben an über 325'000 Schulkinder und Lehrpersonen in der ganzen Schweiz Kuhmilch zu verteilen, als «Bestandteil einer gesunden Zwischenverpflegung».

Die Tierschützer kritisieren, dass es sich beim «Tag der Pausenmilch» um reine Lobby-Werbung handle, die zu einem unkritischen und verzerrten Bild auf die Milchindustrie führe. Ausserdem habe Werbung einer Lobbyorganisation wie Swissmilk an Schulen nichts verloren.

Milchwirtschaft zu brutal?

Die Tierschützer kritisieren, dass das, was mit Kühen und Kälbern in der Milchindustrie gemacht werde, nichts für Kinderaugen sei. Dies schrieben die drei Organisationen Animal Rights Switzerland, Tier im Fokus und die Vegane Gesellschaft Schweiz in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Mutter und Kalb würden gleich nach der Geburt getrennt und das Kalb danach meistens geschlachtet. Vor dieser düsteren Realität würden Kinderaugen normalerweise fernhalten. Deshalb sei es paradox, die Kinder mit Werbung für eine Industrie «zu bombardieren», die man gleichzeitig vor ihnen verheimlichen müsse.

Auch auf die Seite der Tierschützer geschlagen, hat sich die Schweizer Influencerin Anja Zeidler. Sie hatte im Juni zusammen mit Peta in einer Plakatkampagne auf diese Praktik hinweisen wollen. Die Kampagne wurde allerdings abgelehnt, da die dargestellte Szene zu brutal wäre.

(yam/sda)