Komplettausfall der beiden Fernsehkanäle von RTS

On lässt Schuhe in Vietnam für 18 Franken herstellen – und verkauft sie hier für 190

Irrer Streit um Mauer in Walenstadt SG – so behauptete sich der SVP-Politiker vor Gericht

Lichtfestival in Luzern in Bildern: Wenn das Matterhorn über dem Vierwaldstättersee thront

Luzern erstrahlt in den kalten Winternächten gerade in ganz speziellem Licht. Grund dafür ist das Lichtfestival, das bereits zum fünften Mal in der Stadt über die Bühne geht. Es dauert noch bis zum 21. Januar. Bis dahin können Besucherinnen und Besucher 20 verschiedene Lichtprojekte und Shows rund um das Seebecken bestaunen. Zum Beispiel wird das Matterhorn kurzerhand aus dem Wallis in die Zentralschweiz geholt: