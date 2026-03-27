wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
TV

Telebielingue verliert TV-Konzession definitiv an Canal B

Telebielingue verliert TV-Konzession definitiv an Canal B

27.03.2026, 19:2927.03.2026, 19:29
Das Logo von TeleBielingue, am Freitag, 4. April 2025 in Biel. Das Eidgenoessische Departement fuer Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat am 3. April 2025 die Konzession fuer das Regio ...
Das Bundesverwaltungsgericht hat die zweite Beschwerde von Telebielingue abgewiesen.Bild: keystone

Der zweisprachige Regionalsender Canal B erhält nun definitiv die TV-Konzession für das Versorgungsgebiet Berner Jura, Biel und Seeland. Das Bundesverwaltungsgericht hat die zweite Beschwerde der bisherigen Konzessionärin Telebielingue abgewiesen.

Die Instanz bestätigte somit den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), wie Canal B am Freitag mitteilte. Das Urteil ist rechtskräftig und kann nicht angefochten werden. Die ersten Beiträge von Canal B, einem Projekt des Neuenburger Senders Canal Alpha, sollen ab Juli ausgestrahlt werden.

Telebielingue und dessen Besitzerin, die Gassmann Media AG, reagierten enttäuscht auf die Entscheidung. «Wir werden nun ein adaptiertes Programm gestalten, logischerweise nicht mit demselben Team», sagte Stefan Niedermaier, Besitzer der Gassmann-Gruppe, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Mit dem Zukauf der in Bern beheimateten Sender Telebärn und Radio Bern 1 «haben wir uns strategisch bereits neu positioniert und erreichen nun potenziell ein Publikum im ganzen Kanton», sagte Niedermaier. Wie das künftige Programm von Telebielingue genau aussehe, werde man im Mai kommunizieren.

Marcello del Zio, Miteigentümer von Canal B, sprach gegenüber Keystone-SDA wiederum von einer «enormen Erleichterung». Nun gelte es, noch «eine ganze Reihe von Mitarbeitenden» einzustellen. Die Rekrutierung habe man aufgrund der Beschwerde zuvor aussetzen müssen. Canal B zeigte in der Mitteilung Bereitschaft, Mitarbeitende von Telebielingue einzustellen.

Langer Konzessionsstreit

Im Januar 2024 war die Konzession für die Region Biel, Berner Jura und Seeland zunächst an Canal B vergeben worden. Nach einer Beschwerde von Telebielingue kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die beiden Bewerbungen weitgehend gleichwertig seien und das Uvek eine erneute Prüfung vornehmen müsse.

Bei zwei gleichwertigen Bewerbungen muss laut Gesetz jene bevorzugt werden, die am meisten zur Vielfalt des Angebots und der Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet beiträgt. In einem neuen Entscheid hatte das Uvek die Konzession daraufhin auf der Grundlage dieser Kriterien erneut an Canal B vergeben. Die Konzession gilt bis 2034.

Mit Bezug zur Angebotsvielfalt warf Telebielingue der Vorinstanz in ihrer Beschwerde vor, nicht berücksichtigt zu haben, dass sie der einzige vollständig zweisprachige Sender der Region sei. Zudem betonte Telebielingue, dass ein Vergleich der Bewerbungen von Canal B und seines «grossen Bruders» Canal Alpha« zeige, dass vieles »Copy-Paste" sei.

Das Bundesverwaltungsgericht entgegnete in seinem 45 Seiten dicken Urteil, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, dass die Beurteilung der medialen Vielfalt nicht auf einzelnen Sendungen beruhe. Auch das Argument bezüglich der Zweisprachigkeit wies das Bundesverwaltungsgericht zurück.

Canal B sei sowohl in struktureller als auch in inhaltlicher Sicht zu Recht besser bewertet worden. Zudem bestehe kein Rechtsanspruch auf die Berücksichtigung der bisherigen Leistungen, hielt das Gericht an die Adresse von Telebielingue fest. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fast 4000 Personen in den Schweizer Bergen gerettet – viele davon waren unverletzt
In den Schweizer Bergen gab es 2025 weniger tödliche Unfälle, dafür mussten mehr unverletzte Menschen aus einer Gefahrensituation geborgen werden. Im letzten Jahr gerieten fast 4000 Menschen beim Bergsport in Not.
Erschöpft, verirrt, blockiert: Fast 4000 Personen mussten im letzten Jahr insgesamt beim Bergsport in der Schweiz gerettet werden. Das sind rund 11 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024, teilte der Schweizer Alpen-Club (SAC) in seiner Bergnotfallstatstik 2025 am Freitag mit.
Zur Story