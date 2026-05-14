Keine Überraschungen bei der Bestimmung des Schweizer Captain-Teams für die Eishockey-WM in Zürich und Freiburg: Roman Josi wird die Equipe von Jan Cadieux anführen.
Wie eigentlich immer, wenn er dabei ist, wird Roman Josi wie bei den Nashville Predators das «C» auf der Brust tragen. Auch drei der vier Assistenten kommen aus der NHL: der Verteidiger Janis Moser sowie die Stürmer Nico Hischier und Nino Niederreiter. Komplettiert wird das Führungsquintett durch Sven Andrighetto von den ZSC Lions. (nih/sda)
Wie eigentlich immer, wenn er dabei ist, wird Roman Josi wie bei den Nashville Predators das «C» auf der Brust tragen. Auch drei der vier Assistenten kommen aus der NHL: der Verteidiger Janis Moser sowie die Stürmer Nico Hischier und Nino Niederreiter. Komplettiert wird das Führungsquintett durch Sven Andrighetto von den ZSC Lions. (nih/sda)