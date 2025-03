Bevölkerungs-Umfrage zum Bundesrat: Nur zwei erhalten ein «Genügend»

Erfragt wurden die Ansichten zum Bundesrat im Rahmen der dritten Wahlumfrage von Tamedia und «20 Minuten». An der Umfrage nahmen 30'384 Personen aus der ganzen Schweiz vom 29. Februar bis 3. März teil. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Leewas durchgeführt.

Verteidigungsministerin Viola Amherd verlor gegenüber dem Vorjahr an Beliebtheit, wie es weiter hiess. 2023 hatte sie noch einen Zufriedenheitswert von 4,22 erreicht, in der neuen Umfrage lag dieser noch bei 3,65. FDP-Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis (3,64) sowie Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider von der SP (3,16) waren wie bei der Umfrage im Vorjahr die Schlusslichter.

In der am Sonntag veröffentlichten Erhebung forderte das Institut Leewas die Befragten auf, den Bundesräten Noten zwischen 1 und 6 zu geben. Auf Rang zwei kommt demnach SVP-Bundesrat Albert Rösti mit 4,00 vor Finanzministerin Karin Keller-Sutter (3,98) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin 3,77.

F35-Debatte spitzt sich zu – nun giesst ein Flugzeug-Manager weiter Öl ins Feuer

Die Beschaffung des US-Kampfjets F-35 ist in der Schweiz zunehmend umstritten. Und im Ausland eskaliert der Streit sogar: Wegen der feindseligen Äusserungen Donald Trumps erwägen bereits mehrere Länder, von einem möglichen Kauf abzusehen.

Da kann sich der Schweizer Luftwaffenchef noch so sehr ärgern. Vergangene Woche bezeichnete der Zwei-Sterne-General Peter Merz die Kritik am F-35-Kampfjet auf Facebook als «schier unerträglich». Aber die Diskussion um Sinn und Unsinn eines Kaufs des US-Typs nimmt weltweit an Intensität zu. Neues Öl ins Feuer goss am Wochenende der frühere Airbus-Chef Tom Enders.