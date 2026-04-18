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Schaum verschmutzt Fluss Ergolz bei Füllinsdorf BL

Schaum verschmutzt Fluss Ergolz bei Füllinsdorf BL

18.04.2026, 17:2218.04.2026, 17:22
Die Ergolz in der Naehe von Frenkendorf hat am Mittwoch, 23. Juli 2003, einen so tiefen Wasserstnd wie schon kaum einmal. Obwohl es in den letzten Tagen einige gewitterbedingte Niederschlaege gab, ist ...
Die Ergolz im Baselbiet. (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Abwasser aus einer Kläranlage hat am Samstag auf der Ergolz bei Füllinsdorf BL Schaum gebildet. Betroffen war ein Abschnitt von mehreren hundert Metern.

Der Schaum sei über die Einleitung des gereinigten Abwassers der ARA Ergolz 2 in den Fluss gelangt, teilte die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft am Samstag mit. Bereits am Freitag habe es wegen Auffälligkeiten im Zufluss zu dieser Anlage Abklärungen gegeben.

Fische seien bis am Samstagnachmittag nicht zu Schaden gekommen, erklärte eine Sprecherin der Umweltdirektion auf Anfrage von Keystone-SDA. Ob im Schaum schädliche Stoffe enthalten sind, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Ebenso nicht, ob der Schaum aufgrund eines Fehlverhaltens in die Ergolz gelangt war. Die Ursache für den Vorfall würden nun ermittelt, so die Sprecherin weiter.

Als Sofortmassnahme leiteten die Behörden den Auslauf der Kläranlage Füllinsdorf zur ARA Rhein um. Dadurch werden die schaumbildenden Stoffe in einer weiteren Anlage abgebaut.

Der Betrieb der Anlage in Füllinsdorf werde sich voraussichtlich in der Nacht auf Sonntag wieder normalisieren. Die Massnahmen könnten dann am Sonntagmorgen aufgehoben werden. (sda)

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