Invasive Quagga-Muschel nun auch im Zürichsee gefunden

Die Quagga-Muschel hat nun auch den Zürichsee befallen. Bild: watson

Invasive Quagga-Muschel im Zürichsee gefunden – Kanton erlässt Einwasserungsverbot

Die invasive Quagga-Muschel breitet sich weiter aus. Wie der Kanton Zürich am Freitag informiert, wurde die invasive Art nun auch im Zürichsee gefunden. Per sofort gilt ein Einwasserungsverbot.

Olivier Meier

Die invasive Quagga-Muschel ist nun auch im Zürichsee angekommen. Dies gibt der Kanton Zürich am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung bekannt.

Um eine Verbreitung in andere Zürcher Seen zu verhindern, erlässt der Kanton per sofort ein Einwasserungsverbot für den Greifen-, den Pfäffiker- und den Türlersee.

Das Einwasserungsverbot dient als Übergangsmassnahme, «bis andere Vorgaben zum Schutz der Zürcher Gewässer vor invasiven gebietsfremden Tieren und Pflanzen umgesetzt sind», heisst es in der Mitteilung.

Der Kanton plant die Einführung einer Melde- und Reinigungspflicht für alle immatrikulierten Boote, die von einem Gewässer in ein anderes wechseln. Bis diese Massnahmen umgesetzt werden können, sei die Übergangsmassnahme nötig.

Das ist die Quagga-Muschel Die Quagga-Muschel, auch als Dreissena rostriformis bekannt, ist eine invasive Art, ein sogenannter Neozoen, die ursprünglich aus dem Aralsee und dem Schwarzmeerraum stammt. Das erste Mal in Schweizer Gewässer entdeckt wurde die Quagga-Muschel im Jahr 2014 im Rhein. Die Muschel kann eine Grösse von bis zu 40 mm erreichen und wird rund drei bis fünf Jahre alt. Die Muscheln sitzen ähnlich wie Austern am Boden fest, haben aber freischwimmende Larven. Im Unterschied zu ihrem nächsten Verwandten, der Dreikantmuschel, hat die Quagga-Muschel abgerundete Schalenseiten.

Ein Forschungsteam des Wasserforschungsinstitut Eawag hatte die invasive Art im September im Zürcher Seebecken sowie vor Thalwil entdeckt. «Aufgrund der Grösse der Muscheln ist davon auszugehen, dass diese sich bereits seit einiger Zeit im Zürichsee befinden», heisst es in der Mitteilung weiter.