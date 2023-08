Ammoniak in Lebensmittelbetrieb in Gossau SG ausgelaufen

Bild: KaPo St Gallen

In einem Betrieb der Migros in Gossau SG ist in der Nacht auf Donnerstag Ammoniak aus einer Kühlanlage ausgetreten. 70 Personen wurden evakuiert. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemäss einer Mitteilung für Abklärungen ins Spital gebracht worden.

In der Folge wurde die Berufsfeuerwehr St Gallen und ein Chemiesachverständiger aufgeboten. Auch folgte ein Nachaufgebot der Chemiewehr mit Milizangehörigen der Feuerwehr St Gallen. Die Kühlanlage konnte derweil abgestellt und ein weiterer Austritt der Chemikalie unterbunden werden.

Die Einsatzkräfte begannen anschliessend damit, die Chemikalie zu binden und für den sicheren Abtransport und die Entsorgung in entsprechende Behälter zu verladen.

(sda)