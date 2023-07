Kontrolle über Auto aus medizinischen Gründen verloren – zwei Männer tot

Ein 76-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Pontirone TI aus medizinischen Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Das Auto stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Der Lenker und sein 81-jähriger Beifahrer konnten nur noch tot geborgen werden.

Die beiden im Tessin wohnhaften Männer waren auf dem Weg ins Pontironetal, als es zum Unfall kam. Wie die Kantonspolizei mitteilte, geht sie nach ersten Erkenntnissen von einem medizinischen Problem des Fahrers aus. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Fahrzeuginsassen feststellen. Das Care Team kümmerte sich um die Hinterbliebenen. (sda)