56-jähriger Berggänger am Pilatus tödlich verunglückt

Am Pilatus ist am Samstag ein Berggänger zu Tode gestürzt. Der 56-Jährige kam im Bereich Gsäss vom Weg ab und stürzte rund 40 Meter einen steilen Abhang hinunter.

Autofahrer kracht bei Därligen frontal in entgegenkommendes Auto

Auf der A8 bei Därligen BE ist am Freitagabend ein Autofahrer frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Beide Lenker wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.