Axenstrasse im Kanton Uri gesperrt

Die Urner Kantonspolizei konnte dies zunächst nicht bestätigen. Die Meldung sei automatisch ausgelöst worden, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei war am frühen Sonntagnachmittag unterwegs zur betroffenen Stelle und wollte noch am Nachmittag weiter informieren.

Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon im Kanton Uri ist am frühen Sonntagnachmittag für den Verkehr gesperrt worden. Laut der nationalen Alarm-App Alertswiss war ein Felssturz die Ursache für die Sperrung.

Um die 1200 Menschen haben am Samstagnachmittag an der ersten Pride in Chur für die Akzeptanz und Gleichstellung von queeren Lebensweisen demonstriert.