Blick auf das Reussdelta, den Urnersee und Flüelen. bild: shutterstock

Sawiris wollte in Flüelen eine Marina bauen – jetzt hat er die Idee versenkt

Die Gemeinde Flüelen liegt spektakulär eingebettet zwischen Berggipfeln am Urnersee. Besonders beliebt ist das Gebiet für Kite- und Windsurfer, die am südlichsten Zipfels des Vierwaldstättersees optimale Bedingungen vorfinden – dem Föhn sei Dank.

Hier wollte Samih Sawiris eine Marina bauen. Dabei handelt es sich um künstliche Buchten, an denen Boote anlegen können – flankiert von Hotels, Wohnungen und Gastrobetrieben. Sawiris, dem in Andermatt bereits das Luxus-Hotel «The Chedi» gehört, hatte nicht nur für Flüelen Pläne für eine Marina, sondern auch für Isleten, einige Kilometer seeaufwärts.

Widerstand gegen das Projekt

Doch gegen das Projekt des ägyptisch-montenigrinischen Unternehmers regte sich Widerstand. Gleich zwei Petitionen wurden lanciert, um die Marinas zu verhindern. Die Petition «Der Urnersee gehört uns» sammelte in den vergangenen Tagen über 5000 Unterschriften.

Die Initianten fürchten ein komplett überrissenes «Marina-Projekt». Dabei sei das Gebiet besonders schützenswert, das Reussdelta stehe sogar unter Naturschutz. Sie fordern einen freien Seezugang. In der Petition heisst es: «Es gibt praktisch keinen anderen See in der Schweiz, dessen Uferabschnitte noch immer so frei für alle zugänglich sind – für Spaziergänger, Surfer, Badende, Familien mit ihren Kindern und vor allem für alle Urnerinnen und Urner.»

Sawiris beerdigt die Marina in Flüelen ..

Nun hat Sawiris kalte Füsse bekommen. Zumindest teilweise. Denn in Flüelen will er jetzt doch nicht die Bagger vorfahren lassen. Er habe lediglich wissen wollen, ob die Bevölkerung interessiert gewesen wäre an einem solchen Angebot, berichtet die Luzerner Zeitung. Dies sei nicht der Fall gewesen. «Für mich hat sich dieser Standort somit erledigt», so Sawiris. Er habe sich überrascht ob dem grossen Widerstand in der Bevölkerung gezeigt, schreibt die Berner Zeitung. Er wolle nichts gegen den Willen der Bevölkerung machen.

Samih Sawiris will in Flüelen nun doch nicht bauen. Bild: keystone

... nicht aber am Standort Isleten

Anders sieht es in Isleten aus. Dort hat Sawiris bereits Land von der Sprengstoff-Firma «Cheddite» gekauft. An diesen Plänen will der Unternehmer festhalten. Bei der Marina würde es sich aber nicht um einen umzäunten Bereich handeln, der nicht für die öffentliche Bevölkerung zugänglich sei, erklärte Sawiris am Mittwoch. Durch die Wohnungen, die Gastronomie und Ladenlokale würde die Marina zu einem belebten Ort werden und Arbeitsplätze schaffen. Auch um die Natur müsse man sich keine Sorgen machen.

Noch sind die genauen Pläne von Sawiris nicht bekannt. Er möchte im März weiter informieren. Allerdings, so schreibt die Luzerner Zeitung, werde es nicht ein Mega-Projekt wie in Andermatt. Die Marina an der Isleten werde nicht einmal zehn Prozent der Ausmasse von Andermatt haben.