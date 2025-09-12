wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Uri

Felssturz bei Andermatt und Hospental

Felssturz Hospental Andermatt
Der Felssturz ereignete sich am St. Annafirn im Grenzgebiet Hospental und AndermattBild: Kanton Uri

Felssturz bei Hospental: 20'000 Kubikmeter abgestürzt

Im Gebiet des St. Annafirns bei Hospental und Andermatt hat es vergangenen Sonntag einen Felssturz. Bereits zuvor waren Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden. Es könnte noch mehr Gestein runterkommen.
12.09.2025, 11:15
Mehr «Schweiz»

Im Grenzgebiet von Hospental und Andermatt hat sich am vergangenen Sonntag ein Felssturz ereignet. Dabei sind rund 20'000 Kubikmeter Fels ins Tal gestürzt, wie der Kanton Uri mitteilt. Die Masse hat sich mehrheitlich am Fuss des St. Annafirns abgelagert.

Der Felssturz kam nicht ganz unerwartet. Schon Tage zuvor hatten Mitarbeitende der Skiarena Andermatt-Sedrun Steinschlagaktivitäten festgestellt. Die Situation wurde deshalb von Geologen beurteilt und es wurden Sicherheitsmassnahmen für die Baustelle der Beschneiungsanlage darunter umgesetzt.

Felssturz Hospental Andermatt
Im betroffenen Gebiet befinden sich keine Wander- oder Verkehrswege.Bild: Kanton Uri

An den Infrastrukturanlagen des Skigebiets entstanden durch den Felssturz jedoch keine Schäden, heisst es weiter. Doch die Abbruchstelle sei nach wie vor aktiv und man rechne mit Nachabbrüchen. Das Gebiet werde weiterhin überwacht.

Im betroffenen Abschnitt gibt es keine Wanderwege. Auch für das Alpgebiet oder Siedlungsgebiete sowie Verkehrswege in Andermatt und Hospental bestehe keine Gefahr. (vro)

Mehr zu Felsstürzen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die folgenschwersten Bergstürze in der Schweiz
1 / 20
Die folgenschwersten Bergstürze in der Schweiz

28. Mai 2025: Ein gewaltiger Gletscher- und Bergsturz vom Birchgletscher unterhalb des Kleinen Nesthorns verschüttet rund 90 Prozent des Walliser Dorfes Blatten im Lötschental. Über sechs Millionen Kubikmeter Geröll und drei Millionen Kubikmeter Eis donnern bis ins Tal, stauen die Lonza zu einem See auf und begraben Häuser, Kirche und Infrastruktur unter sich.

 ... Mehr lesen
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wanderwege wegen Felsstürzen gesperrt
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Air Force Two soll Kirks Leiche überführen
Meistkommentiert
1
ManUnited wird Onana los +++ Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen
2
«Ihr könnt das nicht feiern»: Charlie Kirks grösster Kritiker weint um ihn
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
5
E-ID Schweiz – Realitätscheck zur Kritik an Sicherheit und Freiwilligkeit
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffen auf Ukraine
2
Waren Putins Drohnen nur Attrappen? Die wichtigsten Antworten nach der Attacke
3
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
4
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
5
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
Riniker weist SP–Molina zurecht und erntet dafür Applaus von den Bürgerlichen
Der Zürcher Nationalrat Fabian Molina hätte in der grossen Kammer das Wort für Argumente zu einer Motion gehabt, schwieg dann aber lieber. Das liess Nationalratspräsidentin Maja Riniker nicht durchgehen.
Die von Grünen und SP im Nationalrat einberufene «ausserordentliche Session» zum Krieg in Gaza startete aussergewöhnlich: Der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina erhielt als erster das Wort – wollte aber gar nicht nur sprechen. Vielmehr beabsichtigte er während seiner Redezeit «eine Pause des stillen Gedenkens» an die zehntausenden Opfer der israelischen Angriffe einzulegen. Dies, weil die Mehrheit der Ratsleitung eine offizielle Schweigeminute abgelehnt hatte.
Zur Story