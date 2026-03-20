USA starten Untersuchung gegen Schweiz wegen unlauterem Handel

Mehr «Schweiz»

Die USA haben eine Untersuchung gegen die Schweiz wegen unlauterer Handelspraktiken eröffnet. Der Bundesrat wurde gemäss seiner Sprecherin schriftlich von der zuständigen Behörde aus Washington informiert.

Die USA haben zwei Untersuchungen betreffend Sektion 301 des amerikanischen Handelsgesetzes «Trade Act» eröffnet, wie Bundesratssprecherin Nicole Lamon am Freitag in Bern an einem Medienanlass sagte. Die Schweiz habe zwei Briefe vom Handelsbeauftragten erhalten, sagte sie auf eine Frage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe eine erste Analyse durchgeführt. Laut Lamon hat sich der Bundesrat am Freitag über das Thema und mögliche Optionen für die Zukunft ausgetauscht. Es seien keine Entscheide gefällt worden. (sda)