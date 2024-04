In Lachen, Schwyz, brennt es in einer Bootshalle. Das Feuer greift laut Augenzeugen schnell auf die anliegenden Boote über. Die meterhohe Rauchsäule ist von anderem Ufer zu sehen.

Brand in Lagerhalle in Therwil BL gelöscht – ein Verletzter

In Therwil BL ist am Freitagnachmittag kurz nach 16.45 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle an der Erlenstrasse ausgebrochen. Kurz vor 22.00 Uhr meldete die Warnapp des Bundes, Alertswiss, dass der Brand gelöscht worden sei. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten zuvor eine Schnittverletzung zu, wie die Kantonspolizei Baselland am Freitagabend mitteilte.