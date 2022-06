10 Tage nur vegetarisch: Burger King streicht in Basel und Genf das Fleisch

Wir wollen wissen: Was hältst du von den fleischlosen Burgern? Schreib es in die Kommentare.

Bei den Filialen handelt es sich um je eine Filiale in Basel und in Genf . Diese seien günstig gelegen, wie Burger King gegenüber CH Media sagt.

Zur Auswahl stehen anstatt Whoppers und Co. 14 fleischlose Alternativen – wie etwa Veggie-Nuggets oder der Veggie Whopper. Diese sollen in Geschmack und Konsistenz den Fleisch-Burgern in nichts nachstehen, wie Burger King versichert.

Das soll sich jetzt ändern. Zumindest für zehn Tage. Burger King verkauft in zwei Filialen in der Schweiz vom 13. bis 24. Juni nur noch vegetarisches Essen. Rein vegan ist allerdings keines der angebotenen Menüs.

2018 hat ein damals 32-jähriger Algerier in einer Asylunterkunft in Mels SG einen 38-jährigen Mann mit einem Küchenmesser tödlich verletzt. Die erste Instanz verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Am Dienstag wird der Fall am Kantonsgericht St.Gallen verhandelt.