Der Detailhändler Coop hatte in den vergangenen Tagen mit Lieferproblemen zu kämpfen. Diese sollen nun behoben worden sein, verkündet Coop. Bild: keystone

Nach Migros-Panne: Auch Coop kämpft mit Lieferproblemen – das steckt dahinter

In Filialen des Detailhändlers fehlten zuletzt mehrere Produkte in den Regalen. Vor allem eine Region war betroffen.

Benjamin Weinmann / ch media

In den vergangenen Wochen sorgten Lieferengpässe der Migros für Schlagzeilen. Im Milch- und Käseregal gibt es wegen IT-Problemen bei der Industrietochter Elsa bis heute Lücken. Auch Migrolino- und Denner-Filialen sind davon betroffen.

Nun zeigt sich: Auch Coop kämpft mit Lieferproblemen. «Seit einigen Tagen sind verschiedene Regale in meiner Coop-Filiale immer wieder leer», sagt ein CH-Media-Leser aus dem Kanton Zug. Er kaufe sich jeden Morgen ein Rivella Blau, doch zuletzt sei das nicht immer möglich gewesen. Auch ein Bild einer weiteren CH-Media-Leserin vom Samstag zeigt grosse Lücken im Getränkeregal in einer Aargauer Coop-Filiale.

Hier gehen Umsätze flöten: Leere Getränkeregale in einer Aargauer Coop-Filiale. bild: zvg

Coop gibt sich in der Kommunikation äusserst zurückhaltend. Sprecherin Sina Gebel bestätigt am Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf Anfrage die Lieferprobleme: «Grund dafür sind unter anderem Umbauten in der Verteilzentrale in Schafisheim.» Man arbeite mit Hochdruck daran, so bald wie möglich den Normalzustand wiederherzustellen.

Problem plötzlich gelöst

Betroffen sind laut Coop nicht nur Getränke. «Je nach Standort kann die Verfügbarkeit einzelner Artikel vorübergehend leicht variieren.» Die Grundversorgung sei in allen Verkaufsstellen jederzeit gewährleistet. Doch wie viele Produkte und Filialen betroffen sind, verrät der Händler nicht. Genauso wenig wie Details zu den Umbauproblemen.

Zwei Stunden später – auf erneute Nachfrage von CH Media – scheint das seit mehreren Tagen herrschende Problem plötzlich gelöst: «Die Umbauten hatten temporär Einfluss auf die Logistik. Dies konnte jedoch mittlerweile behoben werden.»

Am Mittwochmorgen gibt Gebel zusätzliche Entwarnung: «Inzwischen sollte man in den Filialen nichts mehr davon spüren.» Überhaupt seien nur «vereinzelte Artikel in vereinzelten Filialen» mehrheitlich in der Zentralschweiz betroffen gewesen. Zudem hätten sich die Filialen untereinander ausgeholfen, wenn gewisse Artikel in einem Geschäft gefehlt hätten.

Ein betroffener Lieferant, der nicht genannt werden will, zeigt sich dennoch irritiert: «Wir hatten von Coop keine Informationen zu den Umbauten in den Verteilzentralen.» Die leeren Regale und die entsprechenden Umsätze, die flöten gehen, seien «sehr ärgerlich». (hkl/aargauerzeitung.ch)