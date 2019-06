Schweiz

Videos

Franzo(h)ni Hemmige: Rapper Gimma über Polo Hofer, Ibiza und Drogen-Geld



Franzoni Hemmige

«Das Beatrice-Egli-Tattoo hätte nicht sein müssen» – Nico entlockt Gimma Geheimnisse

Vom Rüpelrapper zum Buchautor. Gian-Marco Schmid, besser bekannt als Gimma, hatte in seinem Leben schon eine Menge Ups and Downs. Früh kam er mit Drogen in Kontakt, hatte Abstürze und Depressionen. Suizid-Versuche, Nötigungen durch einen Priester und Psychiatrieaufenthalte sind weitere Eckpfeiler in der Biographie des Bündner Musikers:

Video: nico franzoni

Abonniere unseren Newsletter