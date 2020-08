Bald geht's an die Urne! Das Vaterschaftsurlaub-Referendum in 100 Sekunden erklärt

Mauscheleien vor US Open – «Verarscht mich nicht mit dieser Bubble. Es ist absurd»

Noch vor dem ersten Ballwechsel bei den ohne Publikum und in einer Blase ausgetragenen US Open, wird mit Benoît Paire ein erster Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Es drohen weitere Ausschlüsse.

Er ist ein Bonvivant, spielt gerne Karten, zeigte sich im Vorfeld der US Open auch als versierter Basketballspieler, immer mit Maske zwar, klar. Trotzdem wurde der Franzose Benoît Paire (ATP 22) nun positiv auf das Coronavirus getestet. Seit dem 18. August befindet sich der 31-Jährige in der Tennis-Bubble in New York, die fünf bisher gemachten Abstriche waren negativ.

Das Protokoll sieht vor, dass Paire aus dem Feld entfernt wird. Paire muss sich für zehn Tage im Hotel isolieren, wer mit ihm in …