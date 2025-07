Nur Männer im Cockpit? Verkehrshaus reagiert auf stereotype Rollenbilder

Der Einfluss der Repräsentation

In den 90er-Jahren war die US-Science-Fiction-Serie «Die Akte X» (Original: «The X Files») jahrelang ein grosser Erfolg. Eine der beiden Hauptrollen spielte Gillian Anderson als Dana Scully. Ihre Figur ist in der Serie studierte Medizinerin, spezialisiert auf forensische Pathologie. Scully war damals eine Ausnahme, denn üblicherweise wurden Wissenschafter in Filmen und Serien von weissen Männern dargestellt. Eine Untersuchung zeigte später, dass ihre Rolle in der realen Welt einen positiven Effekt hatte auf die Beteiligung von Frauen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Entsprechend ist die Rede vom «Scully Effect». Die Studie kam zum Schluss, dass Scully Frauen mehr Vertrauen gab, sich in der von Männer dominierten Wissenschaft durchzusetzen. Scullys Charakter wurde von Frauen, die im Rahmen der Studie befragt wurden, als smart, intelligent und stark bezeichnet. (bwe)