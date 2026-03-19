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Swiss Music Awards: Wir waren mit Bastian Baker und Co auf dem roten Teppich

Video: watson/emanuella kälin

Wir waren an den Swiss Music Awards mit Beatrice Egli und Co.

Alle Jahre wieder: Die Preisverleihung der 19. Swiss Music Awards (SMA) hat am Donnerstagabend im Hallenstadion in Zürich stattgefunden. Wir waren auf dem roten Teppich und haben die Stars mit Fragen gelöchert.
19.03.2026, 23:0719.03.2026, 23:07
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Delia Klo
Delia Klo

Am Donnerstag, 19. März, fanden im Hallenstadion Zürich die 19. Swiss Music Awards statt. Doch bevor die Preise verliehen und die Liveauftritte die Bühne eroberten, sorgte der rote Teppich für die ersten Highlights des Abends.

Wir haben mit Nominierten und Gästen wie Bligg, Bastian Baker, L Loko und Drini, Stefanie Heinzmann, Jule X und Beatrice Egli gesprochen – und ihnen mal so richtig auf den Zahn gefühlt.

Warum Gewinner Jule X am liebsten ein Feature mit Bad Bunny aufnehmen würde, weshalb Bligg mit seiner halben Band über den roten Teppich läuft, welcher Song Bliggs Liebesleben am besten beschreibt und welchen aktuellen Trend Melanie Wenniger und Michele CXX am meisten hassen, erfährst du im Video.

Zum Video:

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