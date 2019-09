Schweiz

Wahlen 2019

SRG-Wahlbarometer: Grüne auf Höhenflug, SVP deutlich im Minus



Grüne überflügeln CVP, SVP weiterhin im Minus – das SRG-Wahlbarometer in 4 Grafiken

Der Höhenflug von Grünen und GLP geht weiter. Die Grünen verdrängen gemäss SRG-Wahlbarometer die kriselnde CVP als viertstärkste Kraft. Die SVP liegt weiterhin deutlich unter dem Wähleranteil von 2015, stabilisiert sich allerdings.

Wer gewinnt dazu?

Am kräftigsten zulegen kann weniger als zwei Monate vor den nationalen Wahlen 2019 die Grüne Partei. Gemäss dem jüngsten SRG-Wahlbaromter kommt auf einen Wähleranteil von 10.6 Prozent. Dies entspricht einem Plus von 3.4 Prozentpunkten. Damit legen die Grünen im Vergleich zum Wahlbarometer von Anfang Juni nochmals 0.2 Prozentpunkte zu. Sollte sich der Wert aus dem SRG-Wahlbarometer bei den Wahlen vom 20. Oktober bewahrheiten, wäre es das beste Wahlresultat, das die Grünen je in der Schweiz erzielt haben. Den bisherigen Bestwert erreichte die Partei bei den Wahlen 2007 mit 9.6 Prozent.

Auf Anfrage von watson sagt Grünen-Präsidentin Regula Rytz, dass die Umfrage den erfreulichen Trend aus den kantonalen Wahlen in Baselland, Luzern und Zürich im Frühjahr bestätige. Überall dort habe die Bevölkerung die grüne Klimapolitik gestärkt.« Aber wir wissen auch: Das ist nur eine Umfrage. Wir können uns jetzt nicht zurücklehnen deswegen. Die einzige Umfrage, die zählt, findet am 20. Oktober an den Wahlurnen statt», so Rytz.

Im Windschatten der Grünen gewinnen auch die Grünliberalen an Fahrt. Sie liegen derzeit bei 6.9 Prozent. und verbessern sich im Vergleich zum Juni um 0.5 Prozentpunkte. Auch die GLP würde damit ihr bestes Ergebnis der Geschichte erzielen. Dieses erreichten sie 2011 mit 5.4 Prozent. Sie steigern sich im Vergleich zum SRG-Wahlbarometer vom Juni um 0.5 Prozentpunkte.

Zusammen erreichen die beiden Parteien mit dem grün im Namen laut der Umfrage einen Wähleranteil von 17.5 Prozent. Das sind kombiniert mehr Wählende, als derzeit die FDP mit einem Wähleranteil von 16.7 Prozent erreicht.

Wer verliert?

In absoluten Zahlen am meisten Wähleranteil im Vergleich zu den letzten Wahlen von 2015 würde gemäss dem jüngsten SRG-Wahlbarometer die SVP verlieren. Mit einem Minus von aktuell 2.6 Punkten würde sie einen Wähleranteil von 26.8 Prozent erreichen.

Die SVP befindet sich gegenwärtig nicht in Bestform. Trotz erwarteter Verluste bleibt die Partei die mit Abstand stärkste Kraft und verliert gegenwärtig weniger als ein Zehntel ihrer Wählerschaft. Der Wähleranteil gemäss Umfrage ist vergleichbar mit ihren Ergebnissen von 2003 und 2011. Nur bei den Wahlen von 2007 und 2015 war sie noch besser.

Die Veränderungen gegenüber dem Wahlergebnis 2015

Wenig Freude am SRG-Wahlbarometer dürfte die CVP haben. Laut der Umfrage würde sie aktuell hinter den Grünen landen und wäre nur noch fünftstärkste Partei. Die CVP weist aktuell ein Minus von 1.4 Prozentpunkten aus. Mit einem Wähleranteil von 10.2 Prozent würde sie zwar die symbolisch wichtige Zehn-Prozent-Hürde schaffen und wäre dennoch hinter den Grünen platziert.

Allerdings beziehen sich die hier abgebildeten Wähleranteile natürlich nur auf den Nationalrat. Mit ihren starken regionalen Hochburgen bleibt die CVP in der zweiten Kammer, dem Ständerat, auch nach den Wahlen voraussichtlich eine Macht, während die Grünen dort weiterhin nur eine marginale Rolle spielen dürften.

Ebenfalls im Minus landet gemäss dem SRG-Wahlbaromter die einstige Bundesratspartei BDP. Sie verliert in absoluten Zahlen zwar «nur» 1.5 Prozentpunkte. Diese Zahl entspricht jedoch mehr als einem Drittel ihrer Wählerschaft. Der Negativtrend hat sich letzthin verstärkt, im Vergleich zum Wahlbarometer vom Juni verliert sie nochmals 0.3 Prozentpunkte. Womöglich hat das schlechte Abschneiden der Mittepartei in den kantonalen Wahlen im Frühjahr das Vertrauen in deren Zukunftsfähigkeit bei einem Teil der Wählenden in Frage gestellt.

Insgesamt zeigt das Wahlbarometer zwei Parteien (GP, GLP) mit einem positiven Trend, der sich weiter verstärkt. Bei zwei Parteien (CVP, BDP) wird der Negativtrend stärker. Dazu kommen zwei Parteien (SP, FDP), die seitwärts tendieren und zugleich als vergleichsweise volatil erscheinen. Die SVP schliesslich hat sich im Minus stabilisiert.

Wer bleibt stabil?

Wenig Veränderung gibt es gemäss dem Wahlbaromter bei den beiden Bundesratsparteien SP und FDP. Die Sozialdemokraten kommen in der Umfrage auf einen Wähleranteil von 18.7 Prozent und liegen damit fast exakt auf dem Wert von 2015 (18.8 Prozent). Im Vergleich zum Juni-Wahlbarometer verliert die SP 0.4 Prozentpunkte.

Wie bereits erwähnt kommt die FDP in der Umfrage auf einen Wähleranteil von 16.7 Prozent. Damit liegt sie leicht über ihrem Wahlergebnis von 2015 (16.4 Prozent) und verbessert sich im Vergleich zur letzten Umfrage vom Juni um 0.5 Prozentpunkte.

Wie verändert sich die Stärke der politischen Lager?

Auch im neusten SRG Wahlbarometer zeigt sich insgesamt eine Verlagerung der Kräfteverhältnisse nach links. Weil die Grünen deutlich gewinnen und sich die Sozialdemokraten dennoch auf 18.7 Prozent halten können, legt das rotgrüne Lager aktuell 3.3 Punkte zu. SVP und FDP, die beiden Parteien rechts der Mitte, verlieren demgegenüber 2.3 Punkte.

Eine solche Verschiebung der Kräfteverhältnisse um wenige Prozentpunkte wäre in Parlamentswahlen im europäischen Umland Ausdruck von Stabilität. In der Schweiz kommen sie einem deutlichen Linksrutsch gleich.

Die Mitte sortiert sich neu. Neben der BDP und der CVP, die deutlich verlieren, liegt auch die EVP leicht im Minus. In der Summe verlieren diese drei Parteien 3.2 Prozentpunkte. In der Mitte können einzig die Grünliberalen positive Umfragewerte (+2.3) vorweisen.

Dies zeigt, dass die Erosion der politischen Mitte im Schweizer Parteienspektrum, die sich im Jahr der «neuen Mitte» 2011 kurzzeitig ins Gegenteil verkehrte, offenbar weitergeht. Dazu passt, dass sich die gegenwärtig einzige Mittepartei im Trend, die GLP, an sich gar nicht als Mittepartei versteht, sondern sich am progressiv-liberalen Pol positioniert. (cbe/fox/sda)

