Party im Bundeshaus: So feiern Parlamentarier das Ende der Legislatur



Party im Bundeshaus: So feiern die Parlamentarier das Ende der Legislatur

Heute ist der letzte Sitzungstag der 50. Legislatur: Grund genug für die Parlamentarier, es gestern Abend noch ein bisschen krachen zu lassen. Auf Parlamentarierart, natürlich.

Um 18.30 Uhr fand der gemeinsamer Apéro beider Räte statt, die Parlamentsband «Fraktionszwang» spielte auf – mit SVP-Parteipräsident Albert Rösti an den Drums, Aline Trede Grüne/BE am Mikrofon und Christa Markwalder FDP/BE am Cello.

Und so sah das aus: Prrrrdddyyyyy! Video: watson/een

Die SVP-Fraktion unterwarf sich übrigens einem strengen Fahrplan: Um spätesten 19.45 Uhr hatten die Parlamentarier die Feier zu verlassen, der Fraktionsabend stand an. Und wehe, wer zu spät kam: Dem wurde mit einem Aufenthalt bei der BDP gedroht …

Hier noch weitere Eindrücke:

Mani Matter still alive pic.twitter.com/ENHikqsJ1p — Roger Nordmann (@NordmannRoger) September 26, 2019

Ein kleiner Seitenhieb von Bastien Girod in Richtung Albert Rösti:

live aus dem Bundeshaus. Vorallem der am Schlagzeug gefällt mir in dieser Funktion viel besser..;-) pic.twitter.com/ZznWII259G — Dr. Bastien Girod (@bastiengirod) September 26, 2019

(mlu)

