Lawine oberhalb von Saas-Fee – alle Personen gerettet, eine schwer verletzt

Mehr «Schweiz»

Eine Lawine hat am Samstagmorgen bei Saas-Fee VS 16 Skitourengänger erfasst. Sie konnten alle lebend geborgen werden. Entgegen früheren Angaben wurde jedoch eine Person schwer verletzt. Sieben weitere trugen ebenfalls Verletzungen davon. Die Lawine ging ausserhalb markierter Pisten in hochalpinem Gelände nieder. Ein Grossaufgebot von Rettungskräften war vor Ort.

Die Verletzten wurden von Helikoptern ins Spital geflogen. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, wurden zwei Personen am Samstagmorgen praktisch sofort aus dem Lawinenkegel befreit. Weitere fünf blieben mehr oder weniger unverletzt und konnten vor Ort von einem Arzt versorgt werden.

Der Lawinenkegel war nach Angaben der Polizei sehr gross. Bild: Air Zermatt

Zunächst war von neun Verletzten die Rede, von denen die meisten das Spital nach kurzer Zeit wieder verliessen. Dass alle von der Lawine erfassten Skitourengänger gerettet werden konnten, lag daran, dass sie nicht unter den Schneemassen begraben worden waren.

Am Nachmittag ging die Polizei «mit grösster Wahrscheinlichkeit» davon aus, dass es keine Vermissten gibt. «Sie haben Riesenglück gehabt», erklärte ein Sprecher.

Welcher Nationalität die von der Lawine erfassten Personen waren, konnte die Polizei nicht sagen. «Sie haben Riesenglück gehabt», erklärte der Sprecher.

Grosseinsatz im Hochgebirge

Die Lawine ging am Morgen ausserhalb markierter Pisten im Saastal bei Saas-Fee VS im Gebiet Alphubel auf 4000 Metern über Meer nieder und erfasste die Skitourengänger. Der Alarm ging um 10.30 Uhr ein. Die Polizei löste einen Grosseinsatz aus.

Der Lawinenkegel war Polizeiangaben zufolge 200 Meter breit und lag auf etwa 3700 Metern über Meer in hochalpinem Gelände. Zunächst war ungewiss, ob und wie viele Personen sich in den Schneemassen befanden.

Polizei- und Hilfskräfte waren mit insgesamt acht Helikoptern im Einsatz, wie die Air Zermatt mitteilte. Vier stellte die Air Zermatt, drei die Air-Glaciers und einen die Rettungsflugwacht (Rega). Bei solchen Ereignisse zähle jede Sekunde, hiess es bei Air Zermatt.

Mit den Fluggeräten wurden Rettungsteams und technisches Material zum Lawinenkegel gebracht. Zudem führten die Helikopter Suchflüge durch. Im Einsatz standen neben Rettungsspezialisten auch Lawinenhunde und Feuerwehrleute.

Um nach dem Lawinenunfall weitere Lawinenabgänge zu vermeiden, evakuierten die Rettungskräfte drei Personen vom Gipfel des Alphubels. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Sollte ein Tourengänger oder eine Gruppe die Lawine ausgelöst haben, sind Strafverfahren möglich. (sda/dpa)