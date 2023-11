Sanetschpass: Flugzeug stürzte ab, weil Pilot zu tief flog – Abschlussbericht publiziert

Absturzstelle am Sanetschpass, August 2017. Bild: KEYSTONE

Der Absturz eines Kleinflugzeugs mit drei Toten am Sanetschpass vor sechs Jahren ist laut der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) auf eine ungeeignete Flugtaktik im Gebirge zurückzuführen. Die Piper war in zu geringer Höhe unterwegs und kollidierte mit dem Gelände.

Die Untersuchung habe ergeben, dass der in Sitten gestartete Pilot zu tief ins Tal einflogen sei und im weiteren Verlauf die notwendige Höhe zum Überfliegen des Sanetschpasses nie erreicht habe. Das heisst es in dem am Montag veröffentlichten Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust).

Es stelle sich die Frage, inwiefern dem Piloten die Mindestflughöhe für das Queren des Passes bewusst gewesen sei. Technische Mängel am Flugzeug lagen laut Sust nicht vor. Auch hatte der Pilot keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zudem gab es zum Unfallzeitpunkt im Gebiet keine Einschränkungen aufgrund des Wetters.

Die Piper Warrior II war am 20. August 2017 am frühen Nachmittag in Sitten gestartet. Mehrere Augenzeugen beobachteten anschliessend, wie die Maschine in geringer Höhe mit Kurs Sanetschpass flog. Kurz nach dem Aufprall mit dem Gelände in einer Höhe von 2100 Metern über Meer brach Feuer aus. Der Pilot sowie die beiden Passagiere kamen beim Unfall ums Leben. Das Flugzeug war zum Flugplatz Biel-Kappelen unterwegs gewesen.

(sda)