Kompostieranlage brennt bei Sitten

Anwohner wurden über Alert Swiss aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen. Bild: Alert Swiss

In der Kompostieranlage Pra Bardy in Sitten ist am Donnerstagabend Feuer ausgebrochen. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften wurde zur Bekämpfung des Feuers und zum Schutz des nahegelegenen Waldes eingesetzt. Gegen 21 Uhr war der Brand eingedämmt, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Kantonspolizei wurde gegen 19.00 Uhr alarmiert. Gebrannt hatten Grünabfälle, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Regionale Medien veröffentlichten Fotos, auf denen die Rauchfahne zu sehen ist.

Die Feuerwehr von Sitten sowie diejenige des Flughafens, die Kantonspolizei und die Regionalpolizei wurden von einem Helikopter der Air Glaciers unterstützt. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. Die in der Nähe wohnende Bevölkerung wurde über die Warn-App Alertswiss dazu aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen. (sda)