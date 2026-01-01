Brand in Crans-Montana: Fragen rund um die Bar «Le Constellation»

1 / 9 Le Constellation quelle: screenshot google maps

Brand in Crans-Montana: Das ist die Bar «Le Constellation»

Nach dem tödlichen Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana geraten immer mehr Details rund um die Bar «Le Constellation» ins Blickfeld. Gelöschte Social-Media-Profile, frühere Sicherheitskritik und ein konfrontativer Umgang mit negativen Bewertungen werfen Fragen auf – während die Ermittlungen zur Brandursache noch laufen.

Nach dem tödlichen Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana VS rückt die Bar und Lounge «Le Constellation» zunehmend in den Fokus. Mehrere Menschen kamen bei dem Feuer ums Leben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, gesicherte Erkenntnisse dazu gibt es bislang nicht. In lokalen Medien wird spekuliert, dass Pyrotechnik eine Rolle gespielt haben könnte. Bestätigt ist dies nicht.

Auffällig ist jedoch, dass die Online-Präsenz des Lokals kurz nach dem Ereignis verschwand. Bereits in den frühen Morgenstunden waren die Facebook- und Instagram-Seiten der Bar nicht mehr erreichbar, bei Google wurde der Betrieb als «temporär geschlossen» geführt. Das konkrete Silvesterprogramm lässt sich seither nicht mehr nachvollziehen. Ob diese Löschungen in direktem Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist offen.

Beliebter Treffpunkt im Skigebiet

Das «Le Constellation» liegt zentral im Walliser Ferienort Crans-Montana und wurde als Bar, Nachtclub und tagsüber als Café betrieben. In Tourismusbeschreibungen wurde das Lokal als stilvoller Treffpunkt mit festlicher Atmosphäre beworben, insbesondere bei internationalem Publikum. Online-Bewertungen bezeichneten die Bar mehrfach als angesagten Ort für Après-Ski und Nachtleben.

Der Betrieb bot Platz für rund 300 Personen im Innenbereich sowie zusätzliche Sitzplätze auf einer beheizten Terrasse. Fotos zeigen eine Einrichtung mit vielen Holzelementen. Zum Angebot gehörten regelmässige DJ-Auftritte, Sportübertragungen auf mehreren Bildschirmen sowie ein separater Raucher- und Shisha-Bereich.

Eigentümer und Bewertungslage

Gegründet wurde das Lokal 2015 von einem französischen Ehepaar aus Korsika. Laut Fachberichten übernahmen sie das Gebäude in sanierungsbedürftigem Zustand und gestalteten es vollständig neu. Das Paar betreibt in der Region weitere gastronomische Angebote und galt in Crans-Montana als aufstrebend.

Auf Bewertungsplattformen erhielt das «Le Constellation» insgesamt gute Noten. Kritische Stimmen bemängelten jedoch wiederholt den Umgang mit Gästen, mangelnde Professionalität sowie ein aus ihrer Sicht ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders auffällig war eine vergleichsweise tiefe Bewertung im Bereich Sicherheit, wo das Lokal nur 6,5 von 10 Punkten erreichte, wie «20 Minuten» berichtete .

Bild: le-constellation.wheree.com

Konfrontativer Umgang mit Kritik

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Lokal auch wegen seines Umgangs mit negativen Online-Bewertungen. In einer öffentlich einsehbaren Antwort auf eine kritische Google-Rezension zum Silvesterabend vor einem Jahr reagierte der Betreiber auffallend scharf.

Bild: Screenshot Google

In der ausführlichen Stellungnahme wirft er dem Gast vor, die Situation falsch dargestellt zu haben, verweist auf angebliche Aufnahmen von Überwachungskameras und erklärt die Kritik für «nicht objektiv». Der Tonfall ist dabei konfrontativ und persönlich. Am Ende der Antwort teilt der Betreiber dem Rezensenten sogar mit, dass er im Lokal künftig nicht mehr willkommen sei.

Zugleich betont der Barbetreiber mehrfach, dass das «Le Constellation» an jedem Silvesterabend vollständig ausgebucht sei. Tischreservationen seien teuer, aber marktüblich, weshalb das Lokal jedes Jahr ausverkauft sei. Wer dies als überrissen empfinde, solle andere Lokale besuchen.

Der öffentliche Schlagabtausch vermittelt den Eindruck eines wenig professionellen Umgangs mit Kritik. Ob und inwiefern diese Kommunikationskultur im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen der Silvesternacht steht, ist offen. Klar ist jedoch, dass der Ton der Antwort Fragen zum Selbstverständnis und zum Krisenmanagement des Betriebs aufwirft.

Ermittlungen laufen

Die Kantonspolizei Wallis untersucht derzeit die genauen Umstände des Brandes. Zu baulichen Fragen, Sicherheitsvorkehrungen oder möglichen Versäumnissen äussern sich die Behörden bislang nicht. Auch von Seiten der Betreiber gibt es derzeit keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen oder zum Unglück selbst.

Fest steht: Die Tragödie wirft nicht nur Fragen zur Brandursache auf, sondern auch zur Sicherheitskultur und zum Umgang mit Verantwortung in einer der bekanntesten Ausgeh-Locations von Crans-Montana. (mke)