Brand in Crans-Montana: Details um die Bar «Le Constellation»

Le Constellation
quelle: screenshot google maps
Brand in Crans-Montana: Das ist die Bar «Le Constellation»

Nach dem tödlichen Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana rückt das betroffene Lokal, die Bar «Le Constellation», ins Blickfeld. Das ist über das Lokal bekannt.
01.01.2026, 11:0101.01.2026, 11:31

Nach dem tödlichen Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana VS rückt die Bar und Lounge «Le Constellation» zunehmend in den Fokus. Dutzende Menschen kamen bei dem Feuer ums Leben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, gesicherte Erkenntnisse dazu gibt es bislang nicht. In lokalen Medien wird spekuliert, dass Pyrotechnik eine Rolle gespielt haben könnte. Bestätigt ist dies nicht.

Alle Infos zum Brand:

Liveticker
Neujahr-Katastrophe in Crans-Montana – Dutzende Tote und 100 Verletzte bei Brand in Bar

Auffällig ist jedoch, dass die Online-Präsenz des Lokals kurz nach dem Ereignis verschwand. Bereits in den frühen Morgenstunden waren die Facebook- und Instagram-Seiten der Bar nicht mehr erreichbar, bei Google wurde der Betrieb als «temporär geschlossen» geführt. Das konkrete Silvesterprogramm lässt sich seither nicht mehr nachvollziehen. Ob diese Löschungen in direktem Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist offen.

Beliebter Treffpunkt im Skigebiet

Das «Le Constellation» liegt zentral im Walliser Ferienort Crans-Montana und wurde als Bar, Nachtclub und tagsüber als Café betrieben. In Tourismusbeschreibungen wurde das Lokal als stilvoller Treffpunkt mit festlicher Atmosphäre beworben, insbesondere bei internationalem Publikum. Online-Bewertungen bezeichneten die Bar mehrfach als angesagten Ort für Après-Ski und Nachtleben.

Der Betrieb bot Platz für rund 300 Personen im Innenbereich sowie zusätzliche Sitzplätze auf einer beheizten Terrasse. Fotos zeigen eine Einrichtung mit vielen Holzelementen. Zum Angebot gehörten regelmässige DJ-Auftritte, Sportübertragungen auf mehreren Bildschirmen sowie ein separater Raucher- und Shisha-Bereich.

Eigentümer und Bewertungslage

Gegründet wurde das Lokal 2015 von einem französischen Ehepaar aus Korsika. Laut Fachberichten übernahmen sie das Gebäude in sanierungsbedürftigem Zustand und gestalteten es vollständig neu. Das Paar betreibt in der Region weitere gastronomische Angebote und galt in Crans-Montana als aufstrebend.

Auf Bewertungsplattformen erhielt das «Le Constellation» insgesamt gute Noten. Kritische Stimmen bemängelten jedoch wiederholt den Umgang mit Gästen, mangelnde Professionalität sowie ein aus ihrer Sicht ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders auffällig war eine vergleichsweise tiefe Bewertung im Bereich Sicherheit, wo das Lokal nur 6,5 von 10 Punkten erreichte, wie «20 Minuten» berichtete .

Bild
Bild: le-constellation.wheree.com

Ermittlungen laufen

Die Kantonspolizei Wallis untersucht derzeit die genauen Umstände des Brandes. Zu baulichen Fragen, Sicherheitsvorkehrungen oder möglichen Versäumnissen äussern sich die Behörden bislang nicht. Auch von Seiten der Betreiber gibt es derzeit keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen oder zum Unglück selbst.

(mke)

Themen
Die beliebtesten Kommentare
avatar
stoeckm
01.01.2026 11:12registriert Mai 2021
Ich finde es zu früh, nun über solche Kundenbewertungen indirekt zu spekulieren, dass die Betreiber eine Schuld an der Tragödie haben.
873
avatar
disentis
01.01.2026 11:17registriert Februar 2015
Liebes Watson, es stimmt, dass man auf Bewertungen nicht konfrontativ reagieren soll - dies ist eine Grundregel, von der auch mal abgewichen werden darf. Besucher heute suchen gezielt nach negativen Bewertungen um sich ein Bild zu machen und wollen/können sehr wohl unterscheiden zwischen "billiger Retourkutsche" und gerechtfertigter Richtigstellung. Nach einer solchen Tragödie nun mit einem (einzigen) Beispiel versuchen was zu konstruieren hinterlässt bei mir einen schalen Geschmack. Warten Sie doch die Untersuchungen ab...
835
avatar
Mr. Feinripp
01.01.2026 11:15registriert März 2022
Ich fand die Antwort auf die Google Kritik war noch im Rahmen. Sie war auch offensichtlich darauf ausgelegt, andere Rezensionsleser und potentielle Kunden einzufangen.
Also ich hab schon schlimmeres von anderen Inhabern gelesen.
342
16
