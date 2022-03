illustration: julia neukomm

Diese Kleidung lĂ€sst sich mit gutem Gewissen tragen!đŸ’Ș

Du möchtest faire und qualitative Kleider tragen? Dann bist du hier genau richtig. Entdecke 5 Labels, die sich fĂŒr eine gerechte und transparente Produktion ihrer KleidungsstĂŒcke einsetzen.

Olivia Zogg Folgen

In der Schweiz gibt es zahlreiche Labels, die sich fĂŒr nachhaltige Mode einsetzen. FĂŒnf davon stelle ich dir heute bei watson's favorites vor.

Eines ist sicher: Diese Kleidung lĂ€sst sich mit gutem Gewissen tragen! 😊 Und los geht's!

Marie-Laure ist ein kleines Schweizer Slow Fashion Label. GrĂŒnderin und Designerin Sarah Schott macht mit Marie-Laure zeitlose Basics aus nachhaltiger und fairer Produktion. Designt, bedruckt und bestickt werden die Produkte in GraubĂŒnden. Das Label widmet sich mit jeder Kollektion einem Thema, wie zum Beispiel bei der aktuellen Kollektion dem Tierschutz.

Über die Kleidung: FĂŒr die Kollektionen von Marie-Laure werden qualitative Unisex-Basics mit einem minimalistischen Design verschönert. Die ProduktionsstĂ€tten befinden sich in Dhaka (BGD) und werden sorgfĂ€ltig nach der QualitĂ€t des Handwerks, den Arbeitsbedingungen fĂŒr die Angestellten und ihrem Gesamtengagement ausgewĂ€hlt. đŸ€

Das BĂŒndner Premium-Modelabel Muntagnard produziert nachhaltige Textilinnovationen fĂŒr die Kreislaufwirtschaft grundlegend anders. Die zeitlosen Lifestyle Kleider bestehen aus hochwertigen Materialien und verfĂŒgen ĂŒber eine transparente, komplett europĂ€ische Wertschöpfungskette.

Designt fĂŒr die Kreislaufwirtschaft: Das T-Shirt «LEGNA» von Muntagnard bild: muntagnard

Das T-Shirt aus Holz: Das seidig weiche T-Shirt «LEGNA» - Romanisch fĂŒr Holz - besteht aus nur einer einzigen, 100% holzbasierten Faser (Hauptmaterial, Label und NĂ€hgarn). Durch die einzigartige Mono-Faser-Konstruktion wurde «LEGNA» fĂŒr die Kreislaufwirtschaft entwickelt, denn es ist komplett wiederverwertbar und biologisch abbaubar. đŸŒ±

PAAR Socks zelebriert mit farbenfrohen Socken die natĂŒrlichste Art der Fortbewegung: Das Gehen. Das ZĂŒrcher Label steht fĂŒr IndividualitĂ€t und kreiert Socken, die so vielfĂ€ltig sind, wie die Menschen, die sie tragen. PAAR Socks legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit, eine faire Produktion, QualitĂ€t und Kollaborationen mit Sozialem Impact.

Über die Socken: PAAR Socks werden unter fairen Bedingungen in Europa hergestellt und sind von höchster QualitĂ€t. Die Unisex Socken bestehen aus GOTS und Oeko-Tex Standard 100 zertifizierter Bio-Baumwolle. Die Designs entstehen in Zusammenarbeit mit verschiedenen KĂŒnstlern sowie Menschen mit Down Syndrom. đŸ€



WE ARE ZRCL ist das Schweizer Streetwear-Label ohne Geheimnisse. Jedes Produkt ist mit einer Nummer auf dem Waschetikett vom Anbau der Bio-Baumwolle bis zum fertigen Textil zurĂŒckverfolgbar. Konsequent nachhaltig! đŸŒ± WE ARE ZRCL will Vorbild sein, gibt Wissen weiter und animiert zum Handeln.

Über die Produkte: Schlicht und auf den Punkt gebracht. Die «We are» Linie zeigt, auf was es ankommt. Wir sind der Kreis, wir leben alle auf der selben Erde und wir sind alle gleich!🌎Das Modell ist fĂŒr Damen und Herren in diversen Farben erhĂ€ltlich. WE ARE ZRCL verwendet fĂŒr die gesamte Kollektion ausschliesslich fair gehandelte Baumwolle.

Bei einer Reise durch Kanada entstand die Idee fĂŒr das Label Whatever Man. Die drei jungen GrĂŒnder verbreiten mit dem Whatever Man – Lifestyle die Leidenschaft fĂŒr Freestyle- und Outdoor-Sportarten. Die Designs sind von guten Erlebnissen inspiriert und reprĂ€sentieren den Lifestyle durch die Bekleidung im Alltag.

Über die Kleidung: Die Designs von Whatever Man stammen aus dem Herzen der Schweiz – aus Luzern. Die Produkte werden in Portugal fair und kontrollierbar produziert. Die Kleidung besteht aus Bio-Baumwolle oder Lyocell. Der Stoff Lyocell wird aus Holz gewonnen und bringt viele praktische Eigenschaften mit sich. 🌿



