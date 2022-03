illustration: julia neukomm

Interior Design: Diese 6 Schweizer Labels verschönern dein Zuhause

Du bist auf der Suche nach einzigartigem Interior Design? Dann bist du hier genau richtig! Entdecke 5 Schweizer Labels, die schönes Design für deine vier Wände bieten.

Deine Wohnung ist dein Wohlfühlort? Heute stelle ich euch fünf Labels vor, die jede Wohnung mit einzigartigem Design, mit Kunst oder schönem Handwerk aufwerten. Denn diese kleinen Brands setzen mehr auf die Qualität als auf die Quantität. Viel Freude beim Erkunden! 😊

PS: In dieser Blog-Story gibt es gleich zwei tolle Dinge zu gewinnen. Bis nach unten scrollen lohnt sich umso mehr. Viel Glück! 🍀

Zeitgenössisches Design mit traditionsreichem Handwerk, diese Werte beschreiben das Label Raïna perfekt. Das Möbel-Label hat sich dem natürlichen Arvenholz verschrieben, aus welchem die einzigartige Möbellinie von Raïna erschaffen wird. Die Möbelentwürfe wirken urban, handwerklich und lassen das anhaftende Image einer idealisierten Alpenwelt hinter sich.

Über den handgemachten Hocker: Die Möbel von Raïna sind nachhaltig und zu 100% Swissmade. Das Arvenholz für die Möbellinie wird im Val Müstair geschlagen und lokal verarbeitet. Die seit drei Generationen ansässige Arvenmöbelschreinerei Frars Hohenegger verfügt über sehr viel Wissen und Können im Umgang mit Arvenholz. Sie produziert nachhaltig, regional und nur auf Bestellung. 🌱

Ob hochwertige Lederprodukte, praktische Outdoor-Artikel, exklusive Haushalts- und Wohngegenstände oder die hauseigene Beach Collection, Rothirsch steht für “Produkte, die man gerne braucht”.

Über das Produkt: Die Schreibtischunterlage aus italienischem Rindsleder bringt stilvoll Ordnung und Freude auf jeden Arbeitstisch. Das pflanzlich gegerbte Leder wird in der Schweiz geschnitten und geprägt und bekommt mit dem Gebrauch eine schöne Patina. Die Manufaktur gehört zu den letzten Schweizer Fabriken, die mit einem modernen Maschinenpark und viel Wissen Leder in Schuhe und Accessoires verarbeiten kann. 💪

Nuok ist ein kleines Interior-Label aus Zürich. Das junge Label bietet modernes und handgemachtes Wohndesign aus Holz. Nuok hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Schweiz zu produzieren und in das lokale Handwerk zu investieren. 💪 Die Nuok-Produkte erkennt man an ihren einzigartigen eingefrästen Mustern.

Über die Produktion: Nuok designt und erstellt die Produkte in der Schweiz. Bei der Produktion wird grosser Wert auf die Nachhaltigkeit und Qualität der Produkte gelegt. Es werden möglichst natürliche Materialien verwendet und ein grosser Teil der Produktion besteht aus Handarbeit. Hinter der «Pflanzenbox Nevi» stehen drei kleine Schweizer Handwerksbetriebe. 🤝

Einzigartige Fotokunst für deine vier Wände, genau das findest du auf der Kunstplattform Frida Art. Das junge Label bietet limitierte, bezahlbare und qualitativ hochstehende Kunstwerke aus deiner Stadt - fix fertig gerahmt. Entdecke aus einer handerlesenen Auswahl die besten Street Fotografien und nimm einen Teil deiner geliebten Stadt mit nachhause. 😍

Über das Produkt: Auf diesem Bild vereinen sich zwei Dinge, die Samuel Schalch häufig fotografiert: Er streift stundenlang mit seiner Kamera durch die Stadt und sucht das perfekte Licht um spezielle Momente einzufangen, die für die meisten der Vorbeigehenden im Verborgenen bleiben.»

Der Rahmen wurde als Eigenkreation von Daniel Arnold entwickelt und wird im Zürich Oberland produziert. Sein schlichtes und elegantes Design in Museumsqualität bietet durch das Wechselsystem die Möglichkeit, den Bildinhalt ganz unkompliziert selber zu wechseln. Jedes Bild wird in Handarbeit mit höchster Präzision zusammengestellt.

Contact Arbeit Holz+Textil bietet seit 1976 betreute Arbeitsplätze für Menschen mit Suchtproblemen an. In den von Fachleuten geführten Werkstätten wird entworfen, entwickelt und produziert. Für die Möbelstücke werden vorwiegend FSC-zertifizierte Massivhölzer aus der Schweiz verwendet. Der Betrieb gehört zur Berner Stiftung Contact, die im Bereich der Schadensminderung tätig ist.

Über das Produkt: Ein Designklassiker - von A bis Z durchdacht. Der Z-Hocker sieht nicht nur elegant und schön aus, er kann auch zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Seit gut 20 Jahren wird der Z-Hocker in der Schreinerei von Contact Arbeit in Bern produziert. Er ist nicht nur Hocker, sondern auch Beistelltisch und Skulptur: Zeitlos, zusammenklappbar, zweckvoll. 👌



PS: Contact wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

Undercover steht für stylische, hochwertige Bettwäsche, die sich super angenehm auf der Haut anfühlt und erst noch aus nachhaltigen Materialien besteht.🌿 Das Zürcher Label fertigt die Produkte in einem 70-jährigen Familienunternehmen in Portugal.

Der Margot Bio-Baumwolle Perkal Bettbezug von Undercover bild: undercover

Über die Produkte: Undercover verwendet erlesene, hochwertige Stoffe wie Tencel und GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle. Tencel ist eine öko-freundliche Pflanzenfaser, die aus FSC-zertifizierten Bäumen hergestellt wird und mit dem Europäischen Umweltpreis ausgezeichnet wurde.

Der Austen Tencel Baumwoll-Perkal Bettbezug von Undercover bild: undercover

