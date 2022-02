illustration: julia neukomm

6 Labels die deinen Alltag grüner gestalten! Let's go!

Immer mehr Schweizer Labels setzen auf Nachhaltigkeit. Auch diese 6 Labels haben es sich zur Mission gemacht, die Welt gr├╝ner zu gestalten.

Olivia Zogg Folgen

Bei diesen sechs Labels wird Nachhaltigkeit gross geschrieben.­čî▒Mit unterschiedlichen Ideen bieten sie dir L├Âsungen gegen das Abfallproblem, Foodwaste und noch vieles mehr! Viel Freude beim St├Âbern!­čÉŁ

Jedes Jahr landen in der Schweiz ├╝ber 500'000 Tonnen Bioabfall in der M├╝lltonne. Damit f├╝llen Herr und Frau Schweizer 5x den Prime Tower in Z├╝rich. Das Label WormUp hat sich das Ziel gesetzt, dass kein Bioabfall mehr im normalen Abfall landet. Dazu entwickelt WormUp praktische Wurmkompostierungssysteme f├╝r Haushalte und Gemeinschaften.

Und so sieht der WormUp Home von oben aus. Bild: wormup

├ťber das Produkt: Der WormUp HOME ist ein Indoor-Komposter aus atmungsaktiver Keramik. Er kann auch auf dem Balkon platziert werden. Entwickelt als Interior-Objekt, besticht er durch sein schlichtes Design und die nachhaltige Materialwahl. Dank den Regenw├╝rmern werden organische Abf├Ąlle geruchsneutral in wertvollen D├╝nger umgewandelt. ­čî▒­č¬▒

Loggia16 aus Bern steht f├╝r nachhaltige Produkte aus ├Âkologischen Materialien, die man immer wieder benutzen kann. Fair und lokal produziert in der Schweiz, helfen sie Abfall zu reduzieren. Die nachhaltigen Mehrwegprodukte von Petra Gurtner und Stefan von Arx sind nicht nur praktisch, sondern so sch├Ân, dass sie in jeden Schweizer Haushalt geh├Âren.

Der handgemachte SACK von Loggia16 bild: Loggia16

├ťber das Produkt: Der SACK ist die perfekte Mehrwegverpackung: Beim Beck packt man die Gipfeli oder das Ruchbrot in den SACK und verzichtet so auf die Papiert├╝te. In drei Gr├Âssen und vier Farben passt der SACK in jeden Haushalt. Leinen ist besonders geeignet, um Brot und Backwaren frisch zu halten. Es absorbiert Feuchtigkeit und gibt sie schnell wieder ab. Die Naturfaser ist besonders langlebig, strapazierf├Ąhig, schmutzabweisend und Flusen-frei.

Hinter dem Start-up kleandrop steht mit Angela und Fabio ein hochmotiviertes Duo. Die beiden glauben, dass in der Schweizer Reinigungswelt und in den Schweizer Haushalten noch einiges an Verbesserungspotential besteht. Mit kleandrop bieten sie dir nachhaltige und wiederverwendbare Produkte f├╝r deinen Haushalt.

├ťber die Haushaltsprodukte: Du bist du auf der Suche nach einem nachhaltigem Reiniger oder Beauty Produkt? Dann passt kleandrop perfekt zu dir! 100% biologisch abbaubar, aus der Schweiz und 100'000 Plastikflaschen konnten dank euch bereits eingespart werden! ­čĺ¬



Gleich geht's weiter, aber vorab kannst du noch etwas Tolles gewinnen! Viel Gl├╝ck!­čŹÇ

Gewinne jetzt ein Starter-Set von kleandrop!

Das kleandrop All in One Starter-Set beinhaltet alles, was du f├╝r dein sauberes Zuhause brauchst. Du erh├Ąltst drei wiederverwendbare Premium-Flaschen sowie drei reinigungsstarke Putzmitteltabs f├╝r die Anwendungsgebiete K├╝che, Bad und Glas. ­čĹî­čĆ╝

Jetzt mitmachen und das Starter-Set von kleandrop gewinnen! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an kleandrop GmbH ├╝bermittelt. ├ťber die Verlosung wird keine Korrespondenz gef├╝hrt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und weiter geh's ...

Das Z├╝rcher Gastrostartup ┬źZum guten Heinrich┬╗ setzt sich seit 2015 aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung ein. Bis heute kommt nur das in die Pfanne, was die Natur hergibt und vor allem wie sie es hergibt: unf├Ârmig und ausschliesslich saisonal. ­čąŽ

├ťber das Produkt: Heiri im Glas - die erste Fertigmahlzeit mit Food-Waste-Gedanke. Die Eint├Âpfe im Glas sind vegan, laktose- und glutenfrei. Geht noch mehr? Jawohl, ohne Zusatzstoffe. Deckel ├Âffnen, Eintopf in die Pfanne geben, kurz aufw├Ąrmen und fertig. Ideal, wenn mal keine Zeit zum Kochen bleibt. LetÔÇÖs make Fertiggerichte great again! ­čśŹ

Im Sommer gr├╝ndeten Cindy und Andreas ┬źTHINK EARTHY┬╗ um den Menschen umweltfreundliche Produkte zu fairen Bedingungen anzubieten. Dabei lassen sie die Produkte durch die Stiftung f├╝r integriertes Leben und Arbeiten (SILEA Stiftung) in Thun verpacken.

Info zur Zahnb├╝rste: Das Holz ist aus FSC zertifiziertem Schweizer Buchenholz. Die B├╝rsten sind aus bis zu 100% biologisch nachwachsenden Ressourcen. Die Zahnb├╝rste ist vegan und frei von Chemie. Der Kopf der B├╝rste kann ohne weiteres mit einer Zange entfernt werden. Der Griff ist kompostierbar. ­čî▒



Angefangen als Studentenprojekt hat sich BEEYOND heute zu einer ernsthaften Mission entwickelt: BEEYOND ist eine Schweizer Slow-Fashion Brand, welche Bienenrettung und Nachhaltigkeit in Streetwear Looks verk├Ârpert. Dabei werden 5% des Produktpreises direkt an ausgew├Ąhlte Bienenprojekte gespendet. ­čÉŁ

Die Swarm Socks von Beeyond bild: beeyond

Info zu den Produkten: Nachhaltig, fair und transparent: Alle Produkte bestehen aus ├Âkologischen, in Europa angebauten Materialien und werden in fairen Kleinunternehmen in Portugal, Polen sowie in der T├╝rkei gefertigt. ­čĄŁ

