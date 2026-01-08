immer wieder Schnee
WEF 2026: Davos setzt fürs strenge Brandschutzmassnahmen um

Davos GR setzt fürs WEF strenge Brandschutzmassnahmen um

08.01.2026, 11:3208.01.2026, 11:32

Die Gemeinde Davos setzt im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) auf strenge Massnahmen zur Brandprävention. Eine zentrale Rolle spielt dabei die kantonale Gebäudeversicherung.

epa12631190 A picture taken with a drone shows a general view of Davos prior to the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 06 January 2026. The meeting brings tog ...
Diese strikten Massnahmen bei der Brandbekämpfung gelten nicht erst seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana.Bild: keystone

Rund um das bevorstehende Weltwirtschaftsforum in Davos haben die lokalen Behörden 164 Gesuche für temporäre Bauten, Umnutzungen und Reklamen bearbeitet. Dies erklärte der Davoser Gemeindepräsident Philipp Wilhelm (SP) gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bevor Bewilligungen durch die Gemeinde erteilt werden können, überprüft die kantonale Gebäudeversicherung sämtliche Bauprojekte. Sie ist in Davos für die feuerpolizeilichen Bewilligungen und die periodischen Brandschutzkontrollen zuständig. Aus dem Umfeld der Gesuchsteller wird für jedes Baugesuch eine Person bestimmt, welche vor Ort für die Umsetzung der Brandschutzauflagen verantwortlich ist.

Diese strikten Massnahmen bei der Brandbekämpfung gelten nicht erst seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana (VS), erklärte Wilhelm weiter.

Gemeinde sensibilisiert Gastrobetriebe

Während des WEF vom 19. bis 23. Januar ist die Feuerwehr von Davos in erhöhter Alarmbereitschaft. Tagsüber stehen Angehörige der Feuerwehr beim Depot Davos Platz und Davos Dorf in permanenter Einsatzbereitschaft, schrieb die Gemeinde am Donnerstag in einer Mitteilung. Zusätzlich richtet die Feuerwehr einen Stützpunkt direkt beim Kongresszentrum ein.

Die Gemeinde Davos empfiehlt auch allen Hotel-, Gastronomie- und Barbetrieben, Vorbereitungsmassnahmen zu treffen. Gemäss Mitteilung der Gemeinde müssen nun auch temporäre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Brandschutzmassnahmen informiert und geschult werden. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
