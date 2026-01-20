Nebel-4°
«No Kings» steht in Feuerschrift im Nachthimmel – das steckt dahinter

450 Fackeln erleuchten den Nachthimmel über dem WEF in Davos.
«No Kings» steht in Feuerschrift im Davoser Nachthimmel – das steckt dahinter

Dienstagabend, kurz nach dem Eindunkeln. Die Menschen auf den Strassen von Davos bleiben verdutzt stehen und richten den Blick nach oben, machen Fotos. Hoch über der Stadt erleuchtet der Schriftzug «No Kings». Eine unmissverständliche Botschaft an den US-Präsidenten Donald Trump, der am Mittwoch am WEF auftritt. Unter dem Motto «No Kings» wurde im vergangenen Jahr in den USA gegen Donald Trump protestiert.
20.01.2026, 20:4120.01.2026, 20:45
Matthias steimer / Ch media

Hinter der Aktion in den Schweizer Alpen steckt eine Gruppe von Davoserinnen und Davosern. Sie möchten anonym bleiben. Die treibende Kraft erklärt die Absicht: «Dank unseren Vorfahren haben wir Könige überwunden. Heute, da Autokratie und Imperialismus wieder aufkommen, wollen wir vor den Augen der Mächtigen ein Zeichen setzen für die Demokratie und für das Völkerrecht.»

Der Blick vom Grüniberg nach Davos.
Für die Operation «No Kings» transportierten zehn Personen am Nachmittag 450 Fackeln auf den Grüniberg. In annähernd drei Stunden überwanden sie fast 800 Höhenmeter durch den Schnee. Unterhalb des Gipfels präparierten sie das unwegsame Gelände und platzierten die Fackeln an den richtigen Punkten – dies mit Anweisungen von Komplizen im Tal. Mit den Sicherheitsbehörden war die Aktion nicht abgesprochen.

Die Botschaft ist von Davos aus sehr gut sichtbar.
Die Beobachtung vor Ort zeigt: Bei den Passanten gehen die Meinungen über die feurige Botschaft auseinander. Die grosse Mehrheit zeigt sich jedoch auf amüsierte Weise einverstanden und zollt dem Werk Respekt.

Macron und die blaue Sonnenbrille
1 / 16
quelle: keystone / markus schreiber
Gouverneur Newsom kritisiert die europäische Trump-Politik
Video: watson
9 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lil Buoy aka Yung Speedo
20.01.2026 20:50registriert März 2020
Coole Aktion! Maximale Sichtbarkeit, klare Aussage, komplett Gewaltfrei - find ich super.
522
avatar
Frank N. N. Stein
20.01.2026 20:53registriert August 2022
So macht man ein Statement! Kein Krawall, grandios gemacht. Das hat Stil!
462
avatar
Dr. Rodney McKay
20.01.2026 20:45registriert September 2024
Hut ab! Ihr habt im Gegensatz zu unsrer Regierung meinen Respekt verdient!
432
