#Schweiz, ACHTUNG: Mit dem #Gewitter-Cluster ist es in der Zentralschweiz jetzt schon zu #ORKANBÖEN gekommen. Auf dem Pilatus waren es 161 km/h und in Luzern 135 km/h! Zum Ablesen in die Kantone. https://t.co/XI00nTsGJt #wetter /CG