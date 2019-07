Schweiz

Wetter: Die nächste Hitzewelle kommt



Lasst euch von heute Morgen nicht verwirren: Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür

Na, war's ein bisschen frisch heute Morgen? Das dürfte sich bald ändern: Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet «Xandra», dessen Einfluss auf unser Wetter ab heute Nachmittag zunimmt.

Ab morgen erreichen uns dann immer wärmere und recht trockene Luftmassen. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen täglich weiter an, wie die Meteorologen von «Meteo News» schreiben: So werden am Dienstag 26 bis 27 Grad erreicht, am Mittwoch und Donnerstag dürften die Höchstwerte bei rund 28 Grad liegen. Am Freitag dürfte gebietsweise die 30-Grad-Grenze wieder überschritten werden.

Ab Dienstag ist unser #Wetter hochdruckbestimmt, zudem erreichen uns immer wärmere Luftmassen. Die #Temperaturen steigen täglich weiter an, ab Freitag wird die #Hitzemarke von 30 Grad erreicht bzw. überschritten. Eine #Hitzewelle steht an.https://t.co/ZVYIKmTcuh (cs) pic.twitter.com/E4QzfMxnhp — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 15, 2019

Am Wochenende und auch zu Beginn der kommenden Woche erwarten die Meteorologen weitere Hitzetage. Bezüglich der Dauer der Hitzewelle und den zu erwartenden Höchsttemperaturen bestünden so weit im Voraus aber noch grössere Unsicherheiten, geben die Meteorologen zu bedenken.

Letzte Nacht hatte ein Höhentief die Schweiz überquert und verbreitet für kräftigen Regen gesorgt. Am meisten Niederschlag fiel in Thun: Rund 56 Liter Regen pro Quadratmeter. (mlu)

Es hett Schnee ☃️ - juhee oder ojee?! Im #Wallis schneite es bis 2300 m. Hier auf dem #Riffelberg auf knapp 2600 m setzte es sogar richtig an. ^sba pic.twitter.com/MD4i1i0BT4 — SRF Meteo (@srfmeteo) July 15, 2019

