Wetter Schweiz: Aufgepasst, jetzt wirds nochmals kalt und windig



Verstaue deine Wintersachen noch nicht im Keller: Es könnte nochmals frisch werden

Die neue Woche startete im Flachland recht sonnig, auch in den Alpen haben sich die Wolken am Nachmittag vermehrt aufgelockert. Das ist aber noch kein Grund, die Wintersachen im Keller zu verstauen. Denn: In der kommenden Nacht wird es sehr kalt werden. Die Temperaturen sollen auf Werte um den Gefrierpunkt sinken, wie «Meteo News» berichtet.

Aktuell zeigt sich das Wetter ja von einer eher ruhigen Seite, bis Mittwoch bleibt das auch so. Allerdings zeichnet sich ein Wetterwechsel ab, ab Donnerstag sorgt ein #Sturmtief wieder für Dynamik. Den Ablauf haben wir hier mal zusammengeschrieben: https://t.co/JcMLM8L7lT (km) pic.twitter.com/QOM6XFanAT — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 8, 2021

Wie sieht's am Dienstag und an den restlichen Tagen der Woche aus? Steigen die Temperaturen wieder an? Kann ich am Wochenende – eine Woche vor dem offiziellen Frühlingsanfang – meinen Kleiderschrank endlich ausmisten?

Dienstag

Da die Temperaturen in der Nacht so stark sinken, solltest du dich am Dienstagmorgen lieber warm einpacken. Und vergiss nicht, zur Sicherheit einen Regenschirm einzupacken. Im Laufe des Nachmittags und Abends kann es vor allem entlang der Berge vermehrt zu einzelnen Schauern kommen, heisst es im Bericht zum Wetter von «Meteo News».



Mittwoch

Am Mittwoch sind im Osten zunächst viele Restwolken zu erwarten. In den restlichen Gebieten soll es recht sonnig werden. Die Höchstwerte variieren zwischen 7 und 10 Grad. Auch das ist noch kein Grund, seine Kleider bereits im Keller zu verstauen. Denn:

Donnerstag

Am Donnerstag tut sich was in der Wetterküche. Der Südwest- bis Westwind sorgt dafür, dass es am Nachmittag recht stürmisch wird. Man geht davon aus, dass im Flachland Windspitzen bis zu 80 km/h erreicht werden. In den Bergen sollen es sogar über 100 km/h sein. In Kamm- und Gipfellagen kann es zu Orkanböen kommen.

Im Jura und am Nordrand der Schweiz wird es zwar sehr windig, dafür aber ein bisschen milder. Man rechnet mit Temperaturen um die 15 Grad. Vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Am Abend folgt dann bereits wieder die Kaltfront. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 900 Meter. Spätestens in der Nacht müssen wir mit teilweise kräftigen Regengüssen oder Schneefall rechnen.

Freitag

Freitag! Wir haben die Woche schon fast überstanden, das Schauerwetter aber noch nicht ganz. Neben langen trockenen Phasen kann es vereinzelt noch zu Schauern kommen. Es wird mit Temperaturen von 8 bis 10 Grad gerechnet.

Samstag

Am Samstag wirds dann noch milder, ja? Nicht wirklich. Das Wetter bleibt laut «Meteo News» wechselhaft und windig bei Temperaturen von 10 Grad.

Zudem frischt der Wind erneut stark auf und bereits die nächste Kaltfront der Alpennordseite steht vor der Matte. Mit dem Ausmisten des Kleiderschranks solltest du dich also noch etwas gedulden. (cst)

