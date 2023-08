Rheinvorland teils überschwemmt +++ verschmutztes Trinkwasser im Tessin

Überschwemmungen im Rheinvorland

Im St. Galler Rheintal ist das Rheinvorland teilweise geflutet. Aufgrund des starken Hochwassers würden nun Kontrollen an den Aussendämmen stattfinden, erklärte ein Sprecher der Rheinregulierung gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Rheinvorland ist zwischen Kriessern und der Bodenseemündung gesperrt. Der Rhein führt auf diesem Abschnitt so viel Wasser, wie es nur etwa alle 20 Jahre vorkommt, sagte Ralph Dietsche, Mediensprecher der internationalen Rheinregulierung.

Aufgrund aktueller Niederschlagsberechnungen werde die Spitze des Hochwassers in den Nachmittagsstunden erwartet. Ursprünglich war das Maximum erst gegen 20 Uhr prognostiziert.

Errechnet würden bis zu 2400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde bei Diepoldsau, sagte Dietsche. Dadurch wird das Rheinvorland weiter stark geflutet. Diese Geländekammern zwischen dem Fluss und den Aussendämmen ist für das Auffangen von Hochwassersituationen vorgesehen.

Zivilschutz aufgeboten

Aufgrund der sehr grossen Wassermengen sei nun aber der Zivilschutz aufgeboten, um Kontrollen an den Aussendämmen vorzunehmen, erklärte Dietsche. Es gälte nun, allfällige Schwachstellen rasch zu erkennen, um Massnahmen ergreifen zu können.

Besiedelte Gebiete sind bisher vom Rhein-Hochwasser nicht betroffen. Auch sind gemäss der internationalen Rheinregulierung keine Schäden zu verzeichnen.

Die andauernden Regenfälle in der Nacht auf Montag führten im Kanton St. Gallen zu wenig Schäden. Insgesamt seien die Feuerwehren zu 14 Einsätzen gerufen worden, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Dabei seien Einsätze wegen Wasser und umgestürzten Bäumen im Vordergrund gestanden.

Auch Fluss aufwärts stieg der Pegel an. Bei Domat-Ems GR lag der Pegel des Rheins am frühen Montagmorgen bei Warnstufe 3, also erhebliche Gefahr, wie SRF Meteo mitteilte.

Problematisch war laut SRF Meteo die Schneefallgrenze. Da sie am Wochenende meist über 3000 Meter lag, sei praktisch der ganze Niederschlag abgeflossen. Besonders im Spätsommer und Frühherbst sei dies gefährlich.

Trinkwasser im Tessin verschmutzt

Auch im Tessin regnet es: Die Kantonsstrasse ins Bleniotal ist seit Montagmorgen wegen Hochwassergefahr geschlossen. Gemäss Informationen der Tessiner Kantonspolizei ist der Bach Legiuna stark angeschwollen.

Das Tessin wird seit Freitagabend von Unwettern heimgesucht. Nach einem heftigen Gewitter mit Hagelsturm in der Nacht auf Samstag leidet nun besonders der obere Kantonsteil unter anhaltenden Niederschlägen nach einer langen Trocken- und Hitzeperiode. Gemäss SRF Meteo fielen in Biasca am Wochenende innert 48 Stunden 300,5 Millimeter Regen pro Quadratmeter.

Nach Brissago, Bodio und Maggia ist das Trinkwasser nun auch in Teilen der Tessiner Kantonshauptstadt Bellinzona verschmutzt. Alertswiss warnte am Montagmorgen vor mikrobiologischen Verschmutzungen in Moleno und Preonzo.

Gemäss der Meldung des Warndienstes des Bundes darf das Leitungswasser in den betroffenen Gemeinden bis auf Weiteres nicht zum Trinken, Kochen oder Waschen verwendet werden.

Prognose

Auch am Montag regne es stark weiter. Doch verschiebt sich der Regen laut SRF Meteo vorübergehend von Graubünden Richtung Wallis und ins Berner Oberland. Dank der sinkenden Schneefallgrenze – auf 2000 und 2500 Meter – fliesse nicht mehr der ganze Niederschlag ab.

Erwartete Niederschlagssummen Montag gemäss europäischem Modell. Bild: meteonews.ch

Im Laufe vom Montag stelle sich im Tessin Nordföhn ein. Der Regen werde am Abend grösstenteils aufhören.

Im westlichen Tessin, im südlichen Wallis und im Goms erwartet der Wetterdienst bis Mitternacht nochmals rund 80 Millimeter Niederschlag. Im Norden wird es auch am Dienstag noch regnen. SRF Meteo erwartet 0 bis 20 Millimeter Niederschlag. (sda)