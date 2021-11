Der grosse Schnee kommt – in den Bergen schneit es kräftig

Der grosse Schnee kommt! ❄️⛄ (zumindest in den Bergen)

Nachdem in der Nacht auf Freitag in weiten Teilen der Alpennordseite der erste Schnee gefallen ist, wird es auch in den nächsten Tagen winterlich bleiben. Am Wochenende und am Montag bringt ein Tiefdruckkomplex polare Schneeluft zur Schweiz, schreibt SRF Meteo.

In St.Margarthenberg, im Osten der Schweiz, hat es bereits Anfang November kräftig geschneit. Bild: keystone

Nachdem gestern schon zeitweise Schnee gefallen ist, wird die Luft heute nochmals kälter. Aus diesem Grund muss auf der Alpennordseite mit weiteren Schneeschauern bis ins Flachland gerechnet werden. Achtung: Auch die Strassenverhältnissen werden winterlich.

Am Alpennordhang wird am meisten Schnee fallen. Gemäss Meteo dürften dort bis am Montag 30 bis 60 cm Neuschnee zusammenkommen. Bis Ende Woche kommen vielerorts nochmals über 50 cm dazu, schreibt SRF Meteo weiter. Am Montag ist das Wetter im Flachland wechselhaft, wobei es wieder zu einzelnem Schneeregen kommen kann.

Unterhalb von 1000m wird der Schnee am Mittwoch in Regen übergehen, am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze wieder bis ins Flachland. Begleitet werden die winterlichen Tage von einem mässigen Westwind. (saw)

¨