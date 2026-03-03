Grafiken zeigen: So mild und trocken war der Winter in der Schweiz

Der Winter in der Schweiz war zu mild und zu trocken. Das ergibt eine Auswertung von Meteonews. Einzig die Sonne kam durchschnittlich zum Vorschein.

Aus meteorologischer Sicht ist der Winter Ende Februar vorbei. Meteonews hat das zum Anlass genommen, um eine Bilanz zum Winter zu ziehen.

Das sind die Ergebnisse.

Temperatur

Temperaturabweichung im Winter 25/26 verglichen mit der Norm der Jahre 1991 - 2020. Bild: Meteonews

Der Winter 25/26 war vergleichsweise warm, zu diesem Ergebnis kommt Meteonews. «Über die ganze Schweiz gesehen war der vergangene Winter rund 1,4 Grad zu mild», heisst es in einem Blogbeitrag.

Der Wetterdienst betont allerdings, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den drei Wintermonaten gebe. Während der Dezember und Februar «viel zu mild» ausfielen, war es vor allem anfangs Januar überdurchschnittlich kalt.

Unterschiede gibt es auch zwischen dem Flachland und den Bergregionen: «Der Temperaturüberschuss war im Flachland etwas geringer als in den Bergen und auf den Jurahöhen», heisst es.

Damit reiht sich der Winter in die Top-10 der mildesten Winter (Abweichung gegenüber dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020) seit 1864 ein. Er liege mit einer Abweichung von rund 1,4 Grad «ungefähr an der 18. Stelle», schreibt Meteonews.

Niederschlag

Niederschlagsabweichung im Winter 25/26 verglichen mit der Norm der Jahre 1991 - 2020. Bild: Meteonews

Der Winter war aber nicht nur zu mild, sondern auch viel zu trocken: «Das Niederschlagsdefizit beträgt dabei knapp 27 Prozent», heisst es im Blog.

Vor allem im Dezember (Abweichung von minus 77 Prozent zur Norm) und im Januar (Abweichung von minus 40 Prozent zur Norm) war es vergleichsweise sehr trocken, im Februar hingegen deutlich zu nass (Abweichung von plus 162 Prozent zur Norm).

Der trockene Winter im Dezember und Januar führte in diesen Monaten in den Bergen zu einem grossen Schneemangel – erst im Februar kam dann der Schnee. Auch im Flachland gab es (im Vergleich zur Norm der Jahre 1991 - 2020) weniger Schnee als sonst.

Sonnenschein

Abweichung der Sonnenscheindauer im Winter 2025/2026 verglichen mit der Norm der Jahre 1991 - 2020. Bild: Meteonews

In der Norm liegt hingegen die Sonnenscheindauer des diesjährigen Winters: «Während es im Dezember und Januar leicht zu sonnig war, gab es im Februar etwas zu wenig Sonne», schreibt Meteonews.

Weniger Sonne als im Schnitt gab es dabei im Flachland, während in der Nordwestschweiz und an anderen Orten in den Alpen die Sonnenscheindauer etwas über dem Durchschnitt lag. (ome)