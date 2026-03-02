sonnig13°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Allianz fordert Ausbau des Bundesamtes für Sport

Bundesamt für sport bild
Jugend und Sport Veranstaltung des Bundesamts für Sport.Bild: Baspo

Allianz fordert Ausbau des Bundesamtes für Sport – Bewegung soll wichtiger werden

02.03.2026, 16:2202.03.2026, 16:22

Die Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit lanciert eine «Agenda für ein Bewegungsland Schweiz». Im Zentrum steht die Forderung nach besseren Rahmenbedingungen, um Bewegung und Sport für alle zu ermöglichen. Das Bundesamt für Sport wird aufgefordert, seine Aktivitäten zu erweitern und ein Kompetenzzentrum für Sport und Bewegung für alle aufzubauen.

Fast ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz erfüllt die nationalen Bewegungsempfehlungen nicht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Und die Zahlen blieben stehen.

Mehrkosten durch Sportmangel

Dieser Bewegungsmangel verursache erhebliches Leid und hohe Kosten, warnt die Allianz. So gehen gemäss ihren Angaben 1621 Todesfälle direkt auf Bewegungsmangel zurück, und dieser wiederum verursache volkswirtschaftliche Kosten von 2,5 Milliarden Franken.

Im Zentrum der Allianz-Agenda steht die Erweiterung des heutigen Bundesamtes für Sport zu einem Bundesamt für Sport und Bewegung. Dieses soll die Zuständigkeiten bündeln und die Koordination zwischen den Politikbereichen Sport, Gesundheit, Bildung, Raumplanung, Mobilität und Umwelt sicherstellen.

Damit soll der Stellenwert von Bewegung als grundlegendem Bestandteil der Gesundheitsförderung, sozialen Teilhabe und Lebensqualität der Bevölkerung gestärkt und auf nationaler Ebene klar zugeordnet und verankert werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Ex-SP-Nationalrätin als neue Allianz-Präsidentin

Die Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit wählte die frühere Berner SP-Nationalrätin Ursula Wyss zur neuen Präsidentin, wie sie am Montag weiter mitteilte.

Die Allianz wurde nach eigenen Angaben 2020 gegründet mit dem Ziel, das Thema der gesundheitsförderlichen Bewegung mit der Unterstützung von verschiedenen Organisationen aus dem Gesundheits-, Sport- und Bewegungsbereich nachhaltig in der Schweizer Politik zu verankern. Sie repräsentiert demnach rund 30 Mitgliederorganisationen und Einzelmitglieder aus allen Bereichen von Bewegung und Sport. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
1 / 21
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie dieser Zürcher den Ersten Weltkrieg verhindern wollte
Gemeinsam versuchten Heinrich Angst, der erste Direktor des Landesmuseums, und der deutsche Sozialist August Bebel den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Vergebens.
Wo Grossmächte mit Krieg drohen, gibt es immer auch jene, die versuchen, das Unheil aufzuhalten. Heinrich Angst hat in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg diese Rolle gespielt, zumindest was die Rivalität Deutschlands mit dem britischen Empire betraf. Der Zürcher Grossbürger war ein Mann mit mehreren Gesichtern: als erster Direktor des Schweizerischen Landesmuseums eidgenössischer Beamter, zugleich aber als Generalkonsul Vertreter der britischen Krone in der deutschsprachigen Schweiz. Dazu pflegte er eine enge Freundschaft mit August Bebel, dem deutschen Sozialdemokraten und «Kaiser der Arbeiter».
Zur Story