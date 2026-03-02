Es ist zwar noch ein wenig kühl, wenn man in dieser Woche ein wenig Sonnenbaden möchte, hat man dazu genug Gelegenheit. Bild: keystone

Good News für alle Kältephobiker – viel Sonnenschein bis Ende Woche

Der Montag startete schon mild und sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 12 bis 16 Grad und bis zu 10 Sonnenstunden im Flachland. Wer es warm und vor allem sonnig mag, darf sich freuen: Das Wetter soll gemäss Prognosen die ganze Woche so bleiben.

Dienstag: Viel Sonne, ein bisschen Nebel

Am Dienstag gibt es laut Prognosen im Flachland stellenweise Nebel mit einer Obergrenze zwischen 500 und 600 Metern. Dieser löst sich gemäss Meteonews aber meist schon am Vormittag auf. Danach zeigt sich die Sonne von ihrer besten Seite, auch im Süden ist es überwiegend sonnig. Die Temperaturen erreichen rund 15 Grad, in besonders sonnigen Lagen kann es sogar noch etwas wärmer werden.

Sehr viel Sonne und ein wenig Nebel soll es morgen, Dienstag, 3. März geben. Bild: meteonews

Milde und sonnige Woche

Auch wàhrend den weiteren Tagen bleibt das Hochdruckwetter vorherrschend. Morgens kann es jeweils lokal noch Nebel geben, der sich aber bis Mittag auflösen sollte. Ansonsten bleibt es überwiegend sonnig, der Himmel ist nur von wenigen Schleier- oder Quellwolken durchzogen.

Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit überdurchschnittlich: In der Nordwestschweiz und in sonnigen Hanglagen werden vereinzelt sogar Werte über 15 Grad erreicht. In den Bergen steigt die Nullgradgrenze ab Donnerstag auf etwa 2600 bis 2800 Meter.

Die Wetterfrösche sagen viel Sonne und für den frühen März ungewöhnlich milde Temperaturen vorraus. Bild: meteonews

Saharastaub kommt

Bereits jetzt ist in Südwesteuropa und über dem Mittelmeer Saharastaub vorhanden. Ab der zweiten Wochenhälfte gelangt er auch nach Mitteleuropa und damit in die Alpenregion. Der Staub kann die Luft leicht trüben und sorgt teilweise für etwas mehr Wolken. (ear)