Erste Hitzewelle fast überstanden ++ Heute Abend folgt die Abkühlung



Bild: KEYSTONE

Erste Hitzewelle fast überstanden ++ Heute Abend folgt die Abkühlung

Am späten Sonntagnachmittag erreichte die Hitzewelle in der Schweiz ihren Höhepunkt. In Sitten wurden 37 Grad gemessen. Damit stieg die Temperatur zum ersten Mal seit 2015 wieder auf 37 Grad und mehr.

Heute Montag folgt gegen Abend eine erste Abkühlung in Form von Gewittern. Am Montagvormittag ist es zunächst meist sonnig und schwülheiss mit Temperaturen um die 30 Grad. Gegen Abend kommen immer mehr Quellwolken dazu, im Flachland werden teils heftige Gewitter erwartet, wie Meteo Schweiz berichtet.

bild: screenshot/srf meteo

Der Dienstag bringt tiefere Temperaturen und weniger Sonne und vor allem in den Bergen einige Schauer.

Zur Wochenmitte hin, wird es im Mittelland bereits wieder sonniger und auch wärmer, berichtet SRF Meteo. Am Freitag klettern die Temperaturen bereits wieder in Richtung 30 Grad. Die ganz grosse Hitze ist aber fürs erste überstanden. (ohe)

