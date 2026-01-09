wechselnd bewölkt
Crans-Montana

Brand in Bar von Crans-Montana: Jacques Moretti sitzt in U-Haft

epa12637564 French owners of the bar in Crans-Montana, where the deadly fire happened on New Year&#039;s Day, Jacques and Jessica Moretti arrive for questioning by the Valais public prosecutor&#039;s ...
Jacques Moretti wurde am Freitag befragt.Bild: keystone

Bar-Betreiber von Crans-Montana sitzt in U-Haft

Der Betreiber der Bar «Le Constellation» wurde am Freitag in U-Haft genommen. Das berichtet «24 Heures».
09.01.2026, 15:1609.01.2026, 15:25

Das Betreiberpaar von «Le Constellation» ist am Freitag erstmals zur Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht befragt worden. Kurz nach der Tragödie war ein Strafverfahren eröffnet worden. Die Morettis blieben dabei auf freiem Fuss. Sie hatten auch angekündigt, voll und ganz mit den Ermittlern zu kooperieren.

Doch am Freitag wurde Jacques Moretti in U-Haft genommen. Dies wegen potenzieller Fluchtgefahr, berichtet 24 Heures. Das Zwangsmassnahmengericht muss die Massnahme innerhalb von 48 Stunden noch bestätigen.

Jacques Moretti war am Morgen gemeinsam mit seiner Frau Jessica Moretti bei der Staatsanwaltschaft für die Befragung erschienen. Die Ermittlungen sollen klären, ob das Paar eine Schuld an der Katastrophe trägt, bei der 40 Menschen ums Leben und 116 weitere teils schwer verletzt worden waren, als eine Wunderkerze an einer Champagnerflasche die Schallschutzmatte an der Decke in Brand setzte.

Lange Zeit hatte das Paar gegenüber den Medien geschwiegen. Schliesslich liess es über einen Anwalt verkünden, dass es von den Ereignissen tief betroffen sei und vollständig kooperieren wolle. Das Paar hatte die Bar selbstständig umgebaut. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob dabei Fehler gemacht worden waren. Der Gemeindepräsident von Crans-Montana betonte, dass der Brandschutzexperte letztmals 2019 eine Kontrolle durchgeführt hatte.

Update folgt...

(vro)

Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Schweigeminute in Martigny und Kirchenglocken in der Schweiz
Video: watson
