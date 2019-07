Schweiz

Wetter

Wetter: Heute drohen heftige Gewitter, Hagel und Starkregen



Bild: KEYSTONE

Phu, war das eine Tropennacht – und heute drohen heftige Gewitter, Hagel und Starkregen

Am späten Sonntagnachmittag erreichte die Hitzewelle in der Schweiz ihren Höhepunkt. In Sitten wurden 37 Grad gemessen. Damit stieg die Temperatur zum ersten Mal seit 2015 wieder auf 37 Grad und mehr.

Und auch die Nacht blieb heiss: Weil Wolken eine Abkühlung verhindert, war es um 4 Uhr in der Nacht an vielen Orten in der Schweiz noch über 25 Grad warm. Erst gegen den Morgen sanken die Temperaturen teilweise.

Kannst du nicht schlafen oder ist dein Bett durchgeschwitzt? Kein Wunder bei diesen Temperaturen! Um 04:15 Uhr vielerorts über 25 Grad! 🌡️🥵💦 Wolken verhindern zurzeit eine stärkere Abkühlung. #Tropennacht ^ls pic.twitter.com/aLDUEfvzC8 — SRF Meteo (@srfmeteo) July 1, 2019

Und heiss geht es vorerst weiter: Am Montagvormittag ist es zunächst meist sonnig und schwülheiss mit Temperaturen um die 30 Grad.

Erst gegen Abend kommen immer mehr Quellwolken dazu, im Flachland werden teils heftige Gewitter erwartet, wie Meteo Schweiz berichtet. Es muss laut SRF Meteo mit Hagel, Starkregen und Sturmböen gerechnet werden.

Tipp: Heute lieber die Storen einziehen. Am Nachmittag und besonders am Abend und in der Nacht entstehen vielerorts #Schauer oder teils kräftige #Gewitter mit #Hagel, #Starkregen und #Sturmböen. Davor neben Wolkenfeldern ziemlich sonnig und schwül-heiss bei rund 32 Grad.🌤️🌡️⛈️^ls pic.twitter.com/xVHUE0woUk — SRF Meteo (@srfmeteo) July 1, 2019

Der Dienstag bringt tiefere Temperaturen und weniger Sonne und vor allem in den Bergen einige Schauer.

bild: screenshot/srf meteo

Zur Wochenmitte hin, wird es im Mittelland bereits wieder sonniger und auch wärmer, berichtet SRF Meteo. Am Freitag klettern die Temperaturen bereits wieder in Richtung 30 Grad. Die ganz grosse Hitze ist aber fürs erste überstanden. (ohe)

Abonniere unseren Newsletter