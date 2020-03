Schweiz

Das grusige Wetter draussen? Das hat «Elli» mitgebracht



Das war wieder eine luftige Nacht. Schuld daran: «Elli». Das Sturmtief ist mit Orkanböen über die Schweizer Berge gefegt. Auf dem La Dôle ob Genf wurden Windgeschwindigkeiten von 127 Kilometer pro Stunde gemessen. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Stundenkilometer.

Hier noch mal ein kurzer Blick auf die vergangenen Stunden: Gestern gab es v.a im Westen grosse Niederschlagsmengen. Der Wind frischte mehr und mehr auf. Der starke Föhn in den Alpen brach nachts zwar zusammen, dafür gab es im Flachland verbreitet starke bis stürmische Böen. (km) pic.twitter.com/fVlb4YouEv — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 6, 2020

Noch stärker war am Donnerstagabend der Föhn. Am Bodensee erreichten die Windgeschwindigkeiten sogar 102 Kilometer pro Stunde. Das war noch mehr als die Föhnspitzen in den klassischen Föhntälern. In Altdorf UR reichte es immerhin für 95 km/h, wie SRF Meteo mitteilte.

Na ja. Ab und zu Regen und Schnee, besonders Richtung Berge. Im Flachland tagsüber längere trockene Phasen, aber nur im Westen sonnige Abschnitte. 7 bis 10 Grad. Mehr Sonne gibt es mit Nordföhn im Süden.

^FB pic.twitter.com/WRQw6FU4FP — SRF Meteo (@srfmeteo) March 6, 2020

Für Orkanböen, also Windgeschwindigkeiten von mehr als 117 km/h, reichte es auch auf dem Chasseral, auf dem Säntis und dem Pilatus sowie auf dem Bantiger bei Bern. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Kilometern pro Stunde, so in Egholzwil und im Norden der Stadt Zürich. (sda)

Gestern vor 14 Jahren sah es in Zürich so aus: Heute vor 14 Jahren haben in Zürich #Schneemänner den Verkehr geregelt... Rekordschnee in der Nord- und Ostschweiz.

Neuschnee (Quelle: @meteoschweiz):

St. Gallen: 60 cm

Zürich: 54 cm

Basel-Binningen: 49 cm pic.twitter.com/pmDvbeBKH5 — Daniel Gerstgrasser (@danivumalvier) March 5, 2020

