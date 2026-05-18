Nach dem Regen kommt die Sonne. In der gesamten Schweiz wird es gegen Ende der Woche hin frühsommerlich warm. Bild: KEYSTONE

Der Frühsommer kommt – Temperaturen nähern sich an Pfingsten der 30-Grad-Grenze

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Frohe Kunde kommt zu Beginn der Woche aus den Büros und Messstationen von meteonews: Der Frühling kommt zurück! Nachdem das Wetter seit über einer Woche vom Wechselspiel aus Wolken, Regen, Wind, ein wenig Sonne und dazu vereinzelt Schnee geprägt war, soll es nun wieder sonnig und warm werden.

Während der gestrige Sonntag in weiten Teilen der Schweiz freundlich ausfiel, starten wir heute mit dem altbekannten Mix aus Wolken und Regen in die neue Woche. Mit rund 15 Grad im Norden und bis zu 19 Grad im Süden bleiben die Temperaturen noch relativ kühl. Dabei kann es in der Zentral- und Ostschweiz auch noch vereinzelt zu Gewittern kommen, bevor sich die Wettersituation dann auf die Nacht hin beruhigt.

Steter Temperaturanstieg

Am Dienstag beginnen die Temperaturen langsam und kontinuierlich zu steigen. In der Nord- und Zentralschweiz werden 15 bis 18 Grad erwartet, im Tessin knackt das Thermometer die 20-Grad-Marke. Aufgrund eines Tiefdruckgebiets über Frankreich bleibt es im Westen der Schweiz bewölkt, vereinzelt kann es nochmal zu Regenschauern kommen. Trotz höherer Temperaturen und vereinzelter sonniger Abschnitte bleibt es jedoch, besonders in der zweiten Hälfte des Tages, bewölkt.

Bild: screenshot meteonews

Am Mittwoch geht es im ähnlichen Stil weiter, es bleibt bewölkt und hie und da regnerisch mit sonnigen Abschnitten. Die Temperatur klettert jedoch unbeirrt und stetig weiter, so soll es gemäss Meteonews in der gesamten Schweiz knapp über 20 Grad werden.

Am Donnerstag ist es dann so weit: Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa beschert uns sonniges und warmes Wetter mit nur noch vereinzelten harmlosen Quellwolken am Himmel. Der Frühsommer gibt sein Comeback und die Temperaturen steigen weiter an.

Sonniges und warmes Pfingstwochenende

Zum Wochenende hin erwartet uns dann ein offizieller Sommertag. Kaum Wolken am Himmel, Sonnenschein und Temperaturen von über 25 Grad sorgen am Freitag für einen beschwingten Start ins Pfingstwochenende. Tags darauf geht es im ähnlichen Stil weiter, es bleibt warm und sonnig. Die Temperaturen steigen weiter und Kratzen schon fast an der 30-Grad-Marke. Im Westen kann es vereinzelt zu Quellwolken und kleineren Störungen durch ein Höhentief über Frankreich kommen.

Bild: screenshot meteonews

Dieses Höhentief, also ein Tiefdruckgebiet, das sich nicht am Boden, sondern in der Höhe der Atmosphäre befindet, sorgt gegen Pfingstsonntag und Pfingstmontag für eine ungewisse Wetterentwicklung. Die Temperaturen bleiben vergleichsweise hoch, Quellwolken sowie die Wahrscheinlichkeit vereinzelter Regengüsse nehmen gegen Ende der Woche jedoch wieder zu. (jul)