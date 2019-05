Schweiz

Wetter

Der Winter ist definitiv zurück! Es schneit bis ins Flachland



Der Winter ist definitiv zurück! Es schneit bis ins Flachland

Heute Samstag sinkt am Abend und in der Nacht auf Sonntag die Schneefallgrenze zunehmend bis in tiefe Lagen, schreibt Meteonews. Am Sonntag gibt es besonders entlang der Alpen weitere Niederschläge, tagsüber steigt die Schneefallgrenze dann leicht an. In der Nacht auf Montag sowie in der Nacht auf Dienstag droht dann verbreitet Bodenfrost und gebietsweise auch Hüttenfrost (Luftfrost auf 2 Metern Höhe).

Derzeit schneit es in zahlreichen Schweizer Städten. Unter anderem in Aarau, wo der FC Aarau im Schneegestöber gegen Lausanne spielt.

Und auch in Basel fielen in den frühen Abenstunden weisse Flocken vom Himmel.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kanton Zug am Ägerisee, wo unsere lieben watson-Mitarbeiterinnen Angelina, Olivia und Ronja heute Nacht im Zelt übernachten müssen. (ohe)

bild: watson

Abonniere unseren Newsletter