Am Donnerstag wird es bis 25 Grad warm. Bild: keystone

Der Sommer klopft an die Tür – aber nur kurz

Nach einem nassen und kühlen April bekommen wir nun endlich einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Nach einem sehr bescheidenen Frühling scheint nun die lang ersehnte Sonne. Rund 20 Grad warm und blauer Himmel: Es fühlt sich an wie Sommer – ist heute etwa der erste Sommertag?

Laut SRF-Meteo-Meterologe Simon Eschle, kann es gut sein, dass heute der erste Sommertag ist. Abgesehen von einigen hohen Wolken bleibt es meist sonnig und die Temperaturen können bis zu 25 Grad erreichen. Vor allem im Rhônetal, in Genf, im Tessin und in der Nordwestschweiz wird es ziemlich sommerlich.

Doch auch der restliche Teil der Schweiz wird nicht aussen vor gelassen: Laut Eschle soll es in der ganzen Schweiz warm werden. Zwischen 21 und 25 Grad.

Am Freitag wird es teils recht sonnig, vereinzelte Regengüsse, Schauer und Gewitter sind am Morgen und am Nachmittag jedoch zu erwarten. Dafür bleiben die Temperaturen angenehm warm.

Das Wetter am Freitag. bild: meteonews

Doch von einem Sprung in den See rät Eschle ab. Die Seen sind noch nicht im Sommer-Modus. «Aktuell sind die grössten Seen der Schweiz immer noch um die 10 Grad kühl», so der Wetter-Experte.

(oee)