Coop-Chef Philipp Wyss: «Wir haben die Migros längst abgehängt»

«Ich war gerade in Albanien und habe die Verträge mit albanischen Produzenten unterschrieben. Ende Juni bieten wir albanische Peperoni in unseren Regalen an. Gut 40 Tonnen pro Woche holen wir von dort in unsere Schweizer Supermärkte. Wir haben auch bei Knoblauch und Wassermelonen Pläne, dort die Produktion aufzubauen. Spanien bleibt ein wichtiges Produktionsland in den nächsten Jahren. Aber wir schauen uns weitere Anbauländer wie Kosovo und Griechenland an, um Alternativen zu haben.»