Auf die Plätze, fertig, rot: Der Sommer nimmt seinen ersten Anlauf!



Und jetzt zurücklehnen und geniessen: Der Sommer kommt!

Freunde, es ist soweit. Wenn nicht noch Petrus unerwarteterweise dazwischengrätscht, stehen uns die ersten richtigen Sommertage bevor. Also mit Temperaturen von mindestens 25 Grad. Im Rhonetal oder Basel sind am Auffahrtswochenende sogar Spitzenwerte von über 30 Grad möglich, meldet SRF Meteo.

Bei Temperaturen ab 30 Grad spricht man übrigens von einem Hitzetag. Am Sonntag ist der erste möglich – und das sogar noch früher als im letzten Jahr. Damals wurde die 30-Grad-Marke auf der Alpennordseite am 10. Juni in Sitten im Wallis mit 30.4 Grad geknackt.

Schneller ging es 2017, als der Hitzetag bereits am 27. Mai ebenfalls in Sitten fiel, wie SRF Meteo schreibt. Im langjährigen Mittel gibt es im Mittelland im Juni rund 2 Hitzetage.

Falls du am Wochenende die Wanderschuhe schnürst und in die Berge fährst, kannst du dich ebenfalls freuen. Auch dort steigen die Temperaturen auf 2000 m zwischen 12 und 15 Grad.

Noch ist das Wochenende allerdings nicht angebrochen. Und falls du heute zum Beispiel auf den Klausenpass willst, dann sei dir einfach bewusst: Vom Sommer bist du dort ziemlich weit entfernt:

Bevor über das verlängerte Auffahrtswochenende die Temperaturen zunehmend sommerliche Werte von 25 Grad und mehr erreichen, ist heute oberhalb von 1600 bis 2000 Metern nochmals #Schnee ein Thema.

Bild: #Klausenpass (1950 M.ü.M.) um 6 Uhr (rv) pic.twitter.com/REzGe357ux — MeteoNews (@MeteoNewsAG) May 29, 2019

